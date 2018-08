SMF Perlu Belajar Kembangkan Pembiayaan Usai Bencana

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menilai PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) perlu belajar dari Japan Housing Finance Agency (JHF), terutama dalam mengembangkan pembiayaan perumahan paska bencana."Kita tahu JHF punya pengalaman yang bagus untuk bangun produknya, memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada publik langsung dalam keadaan gempa di Jepang, seperti di Komomoto. Kita harus belajar dari mereka," kata Isa saat menyaksikan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara SMF dan JHF di Jakarta, dikutip dari Antara Senin, 13 Agustus 2018.SMF dan JHF merupakan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang dimiliki oleh pemerintah masing-masing dengan peran mengembangkan pasar pembiayaan perumahan di negaranya masing-masing serta menjalankan peran sebagai Special Mission Vehicle (SMV).JHF memiliki program pembiayaan perumahan usai bencana yang disebut direct mortgage origination or disaster migration and urban rehabilitation yang dapat menjadi rujukan bagi SMF dalam membantu meringankan beban pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat paska bencana alam di Indonesia."Sekarang misalnya antara SMF dan gempa lombok, itu kan kayaknya masih remote SMF tidak bisa melakukan sesuatu selain dalam konteks CSR. Sebetulnya kalau itu ada sistem seperti di Jepang di mana JHF itu bisa langsung membantu bank untuk langsung memberikan loan kepada masyarakat, mungkin ia memberikan garansinya sehingga financial sector termasuk banknya punya confidence, toh ini akan diambil oleh JHF," kata Isa.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, gempa yang terjadi di Lombok Timur telah menelan korban jiwa 259 orang dan 1.033 orang dilaporkan mengalami luka berat dan masih dirawat nginap di rumah sakit dan puskesmas. Sedangkan jumlah pengungsi 270.168 orang yang tersebar di banyak tempat. Gempa juga membuat sekitar 67 ribu rumah rusak, 468 sekolah rusak, enam jembatan rusak, tiga rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 musala rusak, dan 20 unit perkantoran rusak.(SAW)