CIPS: Penentuan Upah Buruh Sebaiknya Diserahkan ke Pemda

: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengatakan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda). Pasalnya saat ini perhitungan UMP masih berdasarkan asumsi makro pemerintah pusat.Peneliti CIPS Imelda Freddy mengatakan penentuan upah jika berdasar pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi (PDB), maka peningkatan upah bagi tenaga kerja atau buruh Indonesia akan sangat kecil."Hanya mencapai 10 persen atau kurang. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, rata-rata inflasi adalah 3,5 persen per tahun dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen per tahun," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 2 Agustus 2018.Ia melihat kebijakan tersebut memangkas aspirasi para buruh Indonesia untuk ikut menyuarakan opini, lantaran serikat buruh tidak ikut dilibatkan.Dia berharap penetapan upah sebaiknya tidak dibuat tersentralisasi, mengingat kondisi dan biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda."Pelibatan kepala daerah dan serikat pekerja bisa memberikan cerimanan besaran upah yang layak sesuai daerahnya," tambahnya.Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah dapat menetapkan formula untuk penentuan dan kenaikan upah sehingga kenaikan upah tidak terjadi setiap tahun. Karena ditakutkan akan merusak iklim usaha dan investasi di Indonesia."Kenaikan upah secara berkala dikhawatirkan akan memberatkan pengusaha," pungkasnya.(AHL)