Integrasi IT Tekan Pemerasan pada Wajib Pajak

: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyayangkan operasi tangkap tangan oleh Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung terhadap pegawai account representative Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka yang memeras wajib pajak.Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengakui meskipun selama ini Ditjen Pajak telah melakukan serangkaian upaya seperti menerbitkan kode etik, lalu melakukan kepatuhan internal dengan membangun whistle blowing system, serta adanya Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur DJP, namun, kata Robert, tidak ada satu sistem yang 100 persen bisa menghapus perilaku nakal yang dilakukan oleh oknum individu.Kendati demikian, dirinya mengatakan dengan upaya Ditjen Pajak yang tengah mendesain ulang bisnis proses, terutama terkait revitalisasi dan integrasi IT, diharapkan akan bisa melacak prilaku pegawai pajak dan mengurangi potensi penyelewengan tugas kerja.Baca:"Perbaikan di IT akan juga mengurangi kemampuan yang begini (memeras) karena dengan adanya update IT, kan data tersebut bisa di-trace kapan dia lihat, siapa yang melihat, kalau petugas pajak tahu ketika buka data terekam di komputer, dia mikir-mikir kalau mau menggunakan data itu untuk memeras," kata Robert di Mataram, Jumat, 20 April 2018.Robert pun menegaskan bahwa upaya pemerasan yang dilakukan tersebut merupakan aksi tunggal atau perseorangan, bukan terorganisir dalam sistem di kepegawaian.Lebih jauh, Robert mengimbau apabila ada wajib pajak mendapatkan perilaku yang seperti itu, yag dilakukan oleh pegawai pajak, maka diharapkan agar melaporkan pada pihak kepolisian, atau Ditjen Pajak serta Itjen Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti.Sebelumnya Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung melakukan OTT pada pegawai pajak KPP Pratama Bangka Belitung, Ramli Anwar setelah memeras seorang wajib pajak sebesa Rp50 juta. Pemerasan tersebut dilakukan sebagai pemulus untuk meloloskan pajak wajib pajak sebesar Rp700 juta.(AHL)