Dampak Kebijakan Tapering dari The Fed Diyakini Tidak Signifikan ke RI

Jakarta: Federal Reserve yang berencana mengurangi stimulus berupa pembelian surat berharga atau melakukan tapering off dinilai tidak bisa dihindari sehingga Indonesia harus bersiap melakukan antisipasi. Kendati demikian, diperkirakan dampak dari kebijakan tapering off yang dilakukan bank sentral Amerika Serikat (AS) itu tidak akan signifikan."Tapering off adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sama seperti dengan pandemi. Kita harus berdamai dengan tapering. Karena cepat atau lambat itu akan terjadi (tapering dari Federal Reserve)," kata Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina, dalam sebuah konferensi pers virtual, Kamis, 5 Agustus 2021.Menurutnya semua pihak harus bersiap diri karena tapering bisa terjadi di akhir tahun ini atau di tahun depan. "Tapi (tapering) tidak akan berdampak semasif ketika tapering terjadi di 2013-2015. Kenapa? Karena arus modal yang masuk di 2013 itu memang sangat besar dan perbandingannya sangat besar (dengan di 2020-2021)," tuturnya.Sedangkan pada 2018-2019, tambahnya, The Fed memberikan stimulus yang sangat besar karena saat itu terjadi subprime mortgage dan membuat arus modal bergerak ke sejumlah negara berkembang di dunia yang salah satunya ke Indonesia. Sementara di tahun ini arus modal tidak sebesar seperti yang terjadi di 2013 atau di 2018."Kalau kita lihat ke belakang arus modal tidak sebesar yang lalu sehingga efeknya tidak setinggi yang kemarin. Untuk sektor apa saja yang terdampak agak susah. Tapi dana asing itu biasanya mayoritasnya masuk ke saham dengan kapitalisasi besar sehingga kalau pun terdampak, adalah saham dengan kapitalisasi besar seperti BCA, Bank Mandiri, dan Telkom," tuturnya.Lebih lanjut, Martha mengatakan, kondisi itu yang membuat pihaknya sampai saat ini belum mengubah proyeksi IHSG, meski pun tapering kemungkinan diberlakukan di akhir tahun ini. "Sampai saat ini analisis kami tidak mengubah pandangan kami untuk IHSG tetap di level 6.880 (sampai akhir tahun)," ucapnya.Tapering berhubungan erat dengan adanya kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh bank sentral AS yakni Federal Reserve. Tapering yang dilakukan bank sentral sebuah negara termasuk The Fed memiliki potensi rambatan terhadap perekonomian khususnya dari sisi sistem keuangan.Tapering merupakan kebijakan mengurangi nilai pembelian aset, seperti obligasi atau Quantitative Easing (QE) oleh The Fed. Apabila hal tersebut terjadi maka aliran modal akan keluar dari negara emerging market dan kembali ke AS sehingga dapat memicu gejolak pasar keuangan. Sedangkan sejauh ini, Fed masih melakukan pembelian aset sebesar USD120 miliar per bulan.Mengutip laman investopedia, tapering mengacu pada kebijakan yang mengubah aktivitas tradisional bank sentral. Upaya tapering terutama ditujukan pada tingkat suku bunga dan untuk mengendalikan persepsi investor terhadap arah masa depan suku bunga. Upaya tapering mungkin termasuk mengubah tingkat diskonto atau persyaratan cadangan.Tapering juga dapat melibatkan perlambatan pembelian aset, yang secara teoritis mengarah pada pembalikan kebijakan pelonggaran kuantitatif (QE) yang diterapkan oleh bank sentral. Tapering dilakukan setelah kebijakan QE mencapai efek yang diinginkan dalam merangsang dan menstabilkan perekonomian.(ABD)