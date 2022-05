Kunjungan Kerja Sri Mulyani jadi Berita Terpopuler Kanal Ekonomi Sepekan

1. Kunjungan Kerja ke AS, Sri Mulyani: Saya Akhirnya Tertular Covid-19

(SAW)

Jakarta: Kunjungan kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Amerika Serikat (AS) menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id dalam sepekan.Berikut rangkuman berita terpopuler kanal ekonomi dalam sepekan: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dirinya akhirnya tertular covid-19 saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.Cerita tersebut dibagikannya melalui akun instagram pribadinya. Kendati tertular, namun dia merasakan gejalanya sangat ringan karena telah melakukan vaksin lengkap dan booster.Baca Berita Selengkapnya di sini. Imbas tingginya inflasi Amerika Serikat (AS) bakal terasa oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Diperkirakan inflasi Negeri Paman Sam tersebut akan naik menjadi 7,8 persen hingga 8,1 persen (yoy) pada April 2022.Direktur Center of Economics and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, meskipun lebih rendah dibandingkan inflasi Maret lalu yang sebesar 8,4 persen, kondisi ini akan turut mengerek inflasi di Indonesia.Baca Berita Selengkapnya di sini. Indonesia akan mengalami penyesuaian pasar keuangan setelah suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) naik.“Kami melihat ini lebih merupakan proses penyesuaian pasar dan bukan mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia,” kata Chief Economist & Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Katarina Setiawan dikutip Rabu, 11 Mei 2022Baca Berita Selengkapnya di sini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir perdagangan Kamis terpantau di wilayah negatif seiring minimnya katalis positif dari dalam dan luar negeri. Kebijakan The Fed yang agresif menaikkan suku bunga dan kembali meledaknya inflasi di Amerika Serikat (AS) memberi tekanan terhadap indeks di Tanah Air.Baca Berita Selengkapnya di sini. Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta menjelang akhir pekan diproyeksikan masih terkoreksi. Hal itu dipicu ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan yang agresif oleh bank sentral AS The Federal Reserve.Baca Berita Selengkapnya di sini.