Menkeu Tekankan Pentingnya Transformasi Jadi Negara Maju

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani secara resmi membuka Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-8 di Nusa Dua, Bali. AIFED merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Asian Development Bank (ADB) dan Pemerintah Australia.Ani, sapaannya, mengatakan penyelenggaraan AIFED bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai transformasi ekonomi Indonesia dalam konteks perubahan lanskap global, termasuk upaya kebijakan yang diperlukan untuk menyongsong Indonesia maju melalui tema 'Strengthening Economic Transformation in Facing Forward Global Evolution'."Ini adalah tema yang sangat penting dan berhubungan dengan fokus Indonesia untuk membangun ekonomi yang kuat dan bagaimana transformasi yang harus didesain dan reformasi apa yang perlu kita siapkan sehingga Indonesia mampu terus maju dan bisa menjawab kelemahan yang ada," kata Ani, dalam pidatonya, di Anaya Hotel, Nusa Dua, Bali, Kamis, 6 Desember 2018.Adapun forum ini diselenggarakan setiap tahun sebagai sarana bagi para pembuat kebijakan untuk berkolaborasi dengan para akademisi, pelaku usaha, dan institusi internasional dalam mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi. Di samping itu menyiapkan strategi kebijakan yang mampu memanfaatkan potensi profil demografi dan kemajuan teknologi.Hal itu, lanjut Ani, guna mewujudkan visi transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju. "Fokus di dalam negeri memformulasikan kebijakan dan kita juga harus sangat sadar bahwa lingkungan global berubah sangat dinamis dan cepat," ungkapnya.Pada kesempatan tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan pandangannya tentang potensi dan tantangan transformasi struktural ekonomi global serta implikasinya terhadap proses transformasi ekonomi Indonesia.Di acara itu, Ani memandang penting faktor melimpahnya sumber daya manusia produktif dan meningkatnya kemajuan teknologi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memacu produktivitas, sehingga mendukung transformasi ekonomi mengarah pada status negara maju.Untuk mencapai hal tersebut, masih kata Ani, peningkatan investasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau human capital akan terus menjadi prioritas."Ini lah yang saya harap dalam pertemuan ini nanti BKF mengundang semua pembicara baik internasional maupun dalam negeri yang mereka bisa saling bertukar pikiran berdasarkan data," pungkasnya.Adapun bersamaan dengan pelaksanaan AIFED, diselenggarakan pula kegiatan Fiscal Day untuk mensosialisasikan peranan Kemenkeu, khususnya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan fiskal.(ABD)