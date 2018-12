Shutdown Pemerintah AS tidak Berpengaruh pada Ekonomi Indonesia

Shutdown pemerintahan Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini tak akan berpengaruh jika dilakukan hanya dalam beberapa hari."Kalau kita lihat di shutdown-shutdown sebelumnya memang ada yang panjang dan sebentar. Sebenarnya memang dipastikan akan ada solusi (saat shutdown). Dan dampaknya buat ekonomi AS tidak begitu signifikan. Karena ini cuma partial government shutdown. Enggak semua tutup," kata Ekonom Permata Bank Josua Pardede kepada Media Indonesia, Minggu, 23 Desember 2018.Efeknya shutdown AS itu tidak signifikan karena dari semua shutdown yang pernah terjadi, tambah Josua, akibat ada deadlock antara parlemen dan pemerintah."Sebenarnya ada solusinya. Jadi market pun tidak terlampau khawatir. Kalau misalnya shutdown-nya panjang dan terkait dengan misalnya pajak, fiskal, baru bisa memengaruhi," ungkapnyaJadi karena cuma sebentar dan biasanya cuma perlu lobi. Apalagi, menurut Josua, posisi dominan sekarang di DPR yang dikuasai Partai Demokrat yang sebelumnya dipegang oleh Partai Republik.Penutupan tersebut terjadi karena Partai Demokrat yang menolak permintaan Donald Trump untuk meminta dana USD5 miliar (Rp72,7 triliun) bagi pembangunan tembok di perbatasan AS dan Meksiko yang dapat mencegah masuknya imigran ilegal dan obat-obatan berbahaya.(SAW)