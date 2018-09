BI Waspadai Ketidakpastian Ekonomi Turki dan Argentina

Bank Indonesia (BI) mewaspadai segala macam tekanan yang berasal dari ekonomi global yang berpeluang memengaruhi gerak nilai tukar rupiah. Hal ini sejalan dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang menyentuh level Rp14.700 per USD.Dalam hal ini, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ketidakpastian di Turki dan Argentina menjadi hal yang patut diwaspadai. "Bank sentral senantiasa mewaspadai berbagai risiko yang mungkin timbul di tengah ketidakpastian global sebagaimana yang terjadi pada Turki dan Argentina," kata Perry, seperti dilansir dari laman resmi BI, Sabtu, 1 September 2018.Mata uang Turki yakni lira anjlok setelah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi ekonomi pada Negeri Ataturk itu karena menahan Pendeta Brunson. Anjloknya lira turut menjerumuskan nilai tukar rupiah ke pelemahan yang lebih dalam.Sementara itu, bank sentral Argentina menaikkan suku bunga acuan hingga 15 basis poin menjadi 60 persen. Langkah tersebut menunjukkan gambaran ketakutan pasar. Bahkan, bank sentral Argentinya berjanji tidak akan menurunkan suku bunga tersebut paling tidak hingga Desember tahun ini.Namun demikian, BI meyakini kondisi perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan. Beberapa indikator perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan tersebut seperti pertumbuhan ekonomi yang tumbuh cukup baik, dan inflasi yang rendah.Berdasarkan pemantauan harga sampai minggu kelima di Agustus 2018, IHK diperkirakan -0,06 persen (mtm), atau secara year to date mengalami inflasi sebesar 2,12 persen (ytd), dan secara tahunan 3,19 persen (yoy). Kondisi stabilitas sistem keuangan juga terjaga sebagaimana ditunjukkan oleh intermediasi yang kuat.BI memperkirakan hingga akhir tahun defisit transaksi berjalan dapat mengarah pada 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di 2018, dan dua persen dari PDB di 2019 khususnya didukung oleh beberapa kebijakan pemerintah.Adapun kebijakan itu antara lain melalui kebijakan B20 yang diperkirakan dapat menurunkan defisit hingga USD2,2 miliar, penguatan sektor pariwisata, penundaan beberapa proyek pemerintah, dan peningkatan ekspor sekitar USD9 miliar-USD10 miliar pada tahun depan.(ABD)