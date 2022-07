Pertemuan FMCBG Dimulai, Ini Agenda Prioritas yang Dibahas

baca juga: Rangkaian Pertemuan Jalur Keuangan G20 Dimulai Hari Ini

Jakarta: Pertemuan ketiga Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia akan dimulai hari ini di Nusa Dua Bali. Pertemuan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan jalur keuangan (finance track) yang telah dilaksanakan sejak 11 Juni 2022 hingga 17 Juli 2022.Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan Dian Lestari mengatakan Presidensi Indonesia memiliki sejumlah agenda prioritas untuk mencapai tujuan 'Recover Together Recover Stronger'. Para pimpinan global akan membahas tujuh prioritas utama."Apa yang akan kita bahas besok? Para menteri akan membahas ada tujuh agenda. Pertama, ekonomi global dan risiko-risikonya, bagaimana mengatasi masalah perekonomian agar mencapai kondisi sesuai yang diharapkan," kata dia dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali, Selasa, 12 Juli 2022.Kedua, yaitu masalah kesehatan global. Salah satu inisiatif yang sudah dihasilkan dalam pertemuan bersama Presidensi G20 Indonesia adalah pembentukan Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) untuk Pembiayaan Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Respon (PPR) Pandemi.Ketiga, yaitu arsitektur keuangan internasional. Dian menjelaskan, fokus pembahasan ini adalah bagaimana nantinya Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memberdayakan serta mengoptimalkan upaya negara-negara untuk bangkit dari kondisi saat ini maupun tantangan lain, seperti perubahan iklim."Keempat, financial sector issue, yaitu untuk memastikan transformasi digital yang memang diperlukan bagi perekonomian pascapandemi, model transaksi maupun kegiatan ekonomi masyarakat dalam kondisi kemarin dan kita perkirakan akan menjadi semacam engine yang bisa menggerakkan ekonomi," ungkapnya.Selanjutnya, prioritas yang juga dibahas dalam pertemuan ini adalah masalah sustainable finance untuk mendukung pemulihan dari pandemi. Ia menyebut, perekonomian berkelanjutan dan berorientasi lingkungan atau rendah karbon membutuh pendanaan melalui instrumen berkelanjutan.Prioritas keenam, yaitu infrastruktur. Selama pandemi covid-19, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah terganggu akibat adanya peralihan prioritas anggaran maupun keputusan investor untuk wait and see, sehingga perlu pembahasan agar juga dapat mendukung pemulihan ekonomi."Ketujuh, international taxation. Ini bagaimana bisa mengimplementasi dengan baik pemerataan hak pemajakan di setiap negara, karena kita tahu ada negara yang membuat rendah tarif pajaknya, akhirnya tidak kondusif bagi kebutuhan negara memobilisasi revenue dalam kondisi saat ini," jelas dia.Selain ketujuh prioritas agenda tadi, Dian menambahkan, fokus lain yang juga akan dibahas adalah masalah ketahanan pangan (food security). Agenda ini dibahas karena saat ini dunia sedang menghadapi tantangan kenaikan harga pangan akibat situasi geopolitik maupun gangguan rantai pasok."Kita repsons kondisi global saat ini, kita akan mendapatkan masukkan apa tantangan yang akan kita hadapi, apakah masalah produksi? Gangguan pada rantai pasok global? Karena Ukraina dan Rusia merupakan produsen utama gandum dan produk turunannya. Termasuk isu perdagangan seperti kebijakan larangan ekspor," pungkas dia.