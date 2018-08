Pemerintah Telah Akomodir Permintaan AS Sesuai Putusan WTO

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengakomodir permintaan Amerika Serikat (AS). Pasalnya sesuai putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), AS memenangkan gugatan atas Indonesia karena pembatasan impor dari negara Paman Sam tersebut.Sebelumnya AS memenangkan gugatan di WTO soal pembatasan impor pertanian yaitu produk hortikultura dan impor peternakan yaitu hewan dan produk hewan ke Indonesia. Akibatnya Indonesia dikenakan denda sebesar USD350 juta atau sekitar Rp5 triliun."Kita sudah selesai melakukan revisi. Ada dua aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang telah diubah," kata Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan, di Kantor Kemendag, Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2018.Aturan baru yaitu pertama Permendag Nomor 64 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Permendag Nomor 30 Tahun 2017 tentang ketentuan impor produk hortikultura. Kedua, Permendag Nomor 65 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permendag 59 Tahun 2016 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan.Sementara itu, ada pula perubahan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yaitu, Permentan Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 34 Tahun 2016 tentang pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)."Pada 20 Juli kita sudah melakukan pembahasan dengan AS di Jenewa. Kita sudah selesai lakukan revisi Permentan 24 dan Permendag 64 tentang hortikultura, kemudian Permentan 23 dan Permendag 65 tentang hewan dan produk hewan," jelas dia.Dengan telah adanya revisi aturan itu, Oke menyebutkan, impor produk pertanian seperti buah-buahan dari AS tidak lagi dibatasi waktu. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi jika negara lain melakukan upaya gugatan yang sama ke WTO.(ABD)