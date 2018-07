Menko Darmin: Butuh Banyak Kebijakan Hadapi Situasi Global

: Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Indonesia perlu banyak kebijakan dalam menghadapi situasi global saat ini. Berbagai tantangan global dinilainya memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.Salah satu situasi global yang berkembang adalah penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap hampir seluruh mata uang. Ditambah lagi, mata uang yuan sengaja melemah untuk mendorong ekspor Tiongkok yang lebih murah."Harus semakin banyak kebijakan yang ditempuh untuk menjawab agar jangan terlalu terseret ke dalam situasi itu, walaupun untuk menghindar tidak bisa sepenuhnya menghindar," kata dia di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Juli 2018.Dirinya menambahkan, situasi seperti sekarang ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Apalagi berbagai ketidakpastian global bisa saja muncul, salah satunya dengan kenaikan suku bunga AS oleh the Federal Reserve di sisa tahun ini.The Fed diprediksi masih akan dua kali lagi menaikan suku bunga acuannya sampai akhir tahun. Sebelumnya Fed Fund Rate (FFR) sudah dinaikan sebanyak dua kali pada periode Maret dan Juni.Untuk itu, Darmin meminta kepada pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa melakukan sinkronisasi kebijakan. Upaya tersebut diharapkan bisa meredam berbagai gejolak yang dihadapi ekonomi Indonesia."Kita akan tetap melihat situasi seperti ini, artinya kita tidak bisa menganggap situasi makin tenang. Makanya kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral dan pemerintah serta OJK tentu saja itu harus semakin dikonkritkan," pungkasnya.(AHL)