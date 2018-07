Menkeu Senang Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Turun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku senang dengan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 berkurang 633,2 ribu orang dibandingkan dengan September 2017 sebesar 26,58 juta orang atau menjadi 25,95 juta orang.Menurut Ani, sapaan akrabnya, tingkat kemiskinan di level single digit ini adalah yang pertama dalam sejarah Indonesia. "Hari ini adalah pertama kali dalam sejarah kemiskinan di angka 9,82 persen. Ini pertama kali tingkat kemiskinan di bawah 10 persen," kata Ani, di Kawasan SCBD, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018.Ani mengaku menurunkan tingkat kemiskinan merupakan obsesinya, bahkan saat menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Karenanya, Ani merasa sangat istimewa dengan penurunan yang terjadi saat ini.Ani menceritakan pada era Presiden Soeharto tingkat kemiskinan pernah turun ke level 11 persen. Sayangnya karena krisis, kemudian tingkat kemiskinan sempat melonjak hingga 24 persen. Saat pertama menjabat sebagai Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan mendekati 11 persen.Selanjutnya, tingkat kemiskinan terus turun meski lambat. "Jadi menurunkan di bawah 10 persen itu is the quite remarkable achivement (adalah pencapaian yang luar biasa), dan kita masih tidak berhenti di situ ingin menurunkan lebih lanjut," jelas dia.Tak hanya itu, Menkeu juga menyambut baik penurunan tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini. Pada Maret 2018, rasio gini tercatat 0,389 atau turun sebanyak 0,002 poin dibandingkan dengan posisi September 2017 yang sebesar 0,391.(ABD)