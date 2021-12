Selamat Datang Delegasi G20, Sri Mulyani: You are Saved Here

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut perwakilan negara yang hadir langsung:

Organisasi internasional:

Organisasi regional:

Nusa Dua: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut kedatangan para delegasi G20 dalam pertemuan Jalur Keuangan atau Finance Track, di Nusa Dua, Bali.Dalam sambutannya, Ia memastikan para perwakilan masing-masing negara, perwakilan lembaga internasional dan regional aman selama berada di Pulau Dewata tersebut.Apalagi pemerintah Indonesia telah menyiapkan jalur khusus bagi kedatangan delegasi Presidensi G20 saat memasuki pintu masuk internasional, baik di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai."Halo Menteri Keuangan Italia dan Menteri Keuangan India, juga selamat datang bagi para delegasi G20 dari luar negeri. Selamat datang di Indonesia, selamat datang di Bali . You are saved here because this is The Land of God. Jadi enggak usah khawatir," kata Sri Mulyani dalam seminar G20 jalur keuangan di Nusa Dua, Bali, Kamis, 9 Desember 2021.Sri Mulyani menyebut pertemuan G20 sangat penting bagi banyak negara di dunia. Pasalnya, pertemuan ini membahas pemulihan ekonomi global, perdagangan, investasi, hingga dampak pandemi covid-19 ke berbagai sektor."Nah untuk kita sampai disini, kita mulai membahas apa tantangan ekonomi global yang bakal sangat kritis? Tentu saja kita masih dalam situasi pandemi. Makanya kalian semua yang ada di ruangan ini masih pakai masker dan harus duduk jauh karena kita masih dalam masa pandemi. Dan ini terus menjadi faktor lain yang akan memengaruhi pemulihan ekonomi global secara keseluruhan," terang dia.Ia pun optimistis pertemuan G20 yang akan digelar hingga tahun depan berdampak positif terhadap kebijakan berbagai negara. Sebab, kolaborasi menjadi kunci penting dalam pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Sri Mulyani berharap seluruh negara anggota G20 dapat hadir secara fisik pada puncak pertemuan G20 tahun depan."Saya sangat optimistis kita bisa bekerja dan berkolaborasi bersama. Recover together, recover stronger. And together we make the world better. Saya harap kalian datang ke Indonesia untuk menyukseskan pertemuan G20-2022," pungkas dia.Adapun agenda Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting hari ini sekaligus menjadi agenda pertemuan kedua dari total 150 forum pertemuan yang akan digelar hingga tahun depan.SpanyolSingapuraUni Emirat ArabBelandaSwissMalaysiaThailandFilipinaUNWBIMFFSBWTOOECDILOWHOADBIsDBAIIBUNDPGPFIGIHG24FATFBISUNCTADAfrican UnionASEANNEPAD