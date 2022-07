Sri Mulyani Wanti-Wanti Krisis Keuangan Imbas Kenaikan The Fed yang Agresif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat (AS). The Fed secara agresif akan memberikan dampak negatif bagi negara berkembang. Bahkan, kenaikan Fed Fund rate biasanya menimbulkan krisis keuangan di negara berkembang.Ia mengatakan kenaikan suku bunga oleh The Fed memang mau tidak mau dilakukan untuk meredam kenaikan inflasinya yang begitu cepat. Namun ia mengingatkan kenaikan suku bunga yang semakin agresif dari The Fed akan berpotensi mempengaruhi kesehatan perekonomian global. "Setiap kali AS menaikkan suku bunga, apalagi secara agresif biasanya diikuti oleh krisis keuangan dari negara-negara emerging market. Seperti yang terjadi di 1974, 1980-an dan juga pada tahun akhir 1980an," kata dia dalam video conference, Rabu, 27 Juli 2022.Sri Mulyani menjelaskan kenaikan suku bunga The Fed yang Agresif ini bahkan menjadi salah satu risiko yang dipantau oleh institusi seperti IMF dalam melihat kerawanan negara-negara developing dan emerging market. Bahkan di AS sendiri, kondisi ini bisa memicu terjadinya resesi."Volatilitas yang meningkat juga menimbulkan kemungkinan penurunan atau pelemahan kinerja ekonomi negara-negara di seluruh dunia. AS dengan kenaikan suku bunga ini maka memunculkan adanya tantangan atau ancaman resesi," ungkapnya.Ia menambahkan saat ini kemungkinan Indonesia untuk mengalami resesi memang masih cukup jauh. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus waspada karena semua indikator ekonomi dunia mengalami pembalikan yaitu dari menuju pemulihan menjadi pelemahan ekonomi."Pada saat yang sama kita juga melihat kompleksitas dari policy yang bisa menimbulkan spill over dari sisi moneter, dari sisi negara maju menimbulkan imbas negatif ke negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia harus juga waspada," pungkas dia.