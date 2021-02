APBN Terbatas, Sri Mulyani Minta Skema KPBU Jadi Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) lebih banyak digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dasar. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) cukup terbatas.Hal ini dikarenakan sejak tahun lalu pemerintah menggunakan sebagian besar anggaran dalam APBN untuk penanganan pandemi covid-19. Begitu pula pemanfaatan kas negara tahun ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional."Kita berharap skema KPBU ini akan menjadi alternatif solusi kebutuhan prioritas mendesak dari infrastruktur, terutama yang luar biasa penting pada saat APBN kita menghadapi kendala yang sangat besar karena pandemi," kata dia dalam penandatanganan KPBU SPAM Regional Jatiluhur I secara virtual, Jumat, 19 Februari 2021.Salah satu upaya pemanfaatan skema KPBU adalah untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I dengan total investasi senilai Rp1,7 triliun. Proyek ini akan menyediakan air minum curah sebesar 4.750 liter per detik.Ia menambahkan, melalui skema KPBU ini pemerintah tidak langsung mengeluarkan dana dalam jumlah besar. Melainkan melakukan crowd in dengan mengajak swasta untuk bekerja sama mendanai pembangunan proyek infrastruktur bagi kebutuhan masyarakat."Dalam hal ini mengajak dana dari swasta untuk bisa mendanai, dan tentu pemerintah punya komitmen dalam jangka menengah panjang. Ini adalah cara innovative financing, creative financing namun tetap akuntabel," ungkapnya.Proyek SPAM Regional Jatiluhur I sendiri akan menyediakan air minum bagi empat wilayah, yaitu DKI Jakarta 4.000 liter per detik, Kota Bekasi 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi 100 liter per detik, dan Kabupaten Karawang 350 liter per detik."Dan akan disambungkan kepada 380 ribu rumah serta memberikan pelayanan air minum kepada 1,9 juta jiwa manusia. Saya membayangkan 380 ribu yang tersambung ini terutama para ibu-ibunya akan sangat berkurang bebannya karena mendapatkan akses air bersih," pungkas dia.(Des)