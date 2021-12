2 Tantangan Eksternal Hantui Pemulihan Ekonomi Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

BI jaga kestabilan rupiah

(SAW)

Yogyakarta: Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, Miyono membeberkan sejumlah tantangan eksternal untuk pemulihan ekonomi nasional di 2022. Tantangan tersebut mulai dari perdagangan dan finansial yang menghantui pertumbuhan ekonomi agar sesuai target pemerintah sebesar 5,5 persen di 2022.Dia mengatakan, pemulihan ekonomi AS yang cepat menyebabkan dilakukannya tapering off. Ini bisa memberikan gejolak finansial di pasar keuangan. The Fed diperkirakan akan mengurangi pembelian surat utang, sehingga tak sebanyak pembelian surat utang dari 2019 hingga 2021.Kemudian, kenaikan inflasi AS sebesar 6,8 persen merupakan kenaikan yang sangat kencang dalam 39 tahun terakhir. Hal ini membuat The Fed diprediksi akan menaikkan suku bunga di 2022. Dampaknya, Indonesia pun bisa terkena."Akan dikurangi juga (tapering off) inflasi membaik, sehingga naik di AS naiknya cepat jadi suku bunga akan naik. Kalau naik maka dana investor asing akan balik ke AS," kata dia di Yogyakarta, Kamis, 16 Desember 2021.Kenaikan suku bunga The Fed bisa mengganggu kekuatan mata uang rupiah terhadap dolar AS. Ini bisa berdampak ke pembelian barang melalui impor sebagai pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri. Dampaknya, industri bisa menaikkan harga barang di saat daya beli yang belum pulih.BI pun akan berusaha menjaga kestabilan nilai tukar rupiah agar tak merusak dunia bisnis.BI akan melakukan interversi dengan menjaga cadangan devisa untuk mencegah kenaikan drastis dari kenaikan suku bunga. Salah satu cara yang dilakukan menjaga cadangan devisa adalah dengan melakukan burden sharing di 2022."Bauran kebijakan dan kebijakan makroprudensial dan sejak pandemi defisit fiskal makin besar maka defisit dinaikkan 5,5 persen biaya dari burden sharing. Indonesia cetak duit masukkan ke APBN kemudian ke APBD untuk tangani pandemi dan pemulihan ekonomi nasional di perbankan lakukan restrukturisasi," jelas dia.Dia mengatakan, meskipun surplus pada tahun ini, rintangan pada perdagangan luar negeri bisa mengganggu pemulihan ekonomi nasional. Seperti rantai pasok kontainer yang tiba-tiba hilang, sehingga pengiriman barang pandemi tertumpuk di beberapa negara dan inflasi naik."Kita akan jaga stabilitas agar kondisi ekonomi membaik dan ada hal yang berdampak ke ekonomi nasional yakni jalur perdagangan dan finansial. Masalah ini harus kita pecahkan satu persatu," jelas dia.