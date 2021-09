Walau 'Dihajar' Tapering The Fed, Indikator Makro Indonesia Tahan Banting!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro mengatakan kuatnya indikator makro ekonomi Indonesia akan menahan dampak perubahan kebijakan atau tapering off Bank Sentral AS, The Fed sehingga tak akan separah 2013."Indikator makro ekonomi Indonesia itu jauh berbeda dengan posisi 2013 lalu," kata Andry dalam Macroeconomic Outlook 2021 Bank Mandiri, Kamis, 9 September 2021.Ia mencontohkan, dari segi inflasi saja, pada 2013 mencapai delapan persen. Sedangkan pada 2021 terjaga dalam rentang dua persen sampai tiga persen. Kemudian, defisit transaksi berjalan Indonesia pada triwulan II-2021 hanya sebesar 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dari 2013 yang mencapai tiga persen PDB.Andry menyebutkan posisi cadangan devisa saat ini juga merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, yaitu USD144,8 miliar per Agustus 2021, berbeda dengan 2013 yang berada di bawah USD100 miliar. Sehingga kuatnya cadangan devisa saat ini mampu menahan dampak tapering."Kami sudah melakukan simulasi, kalaupun ada modal asing keluar, kemungkinan dengan intervensi penuh dari Bank Indonesia, kita masih bisa kuat menjaga cadangan devisa di atas USD100 miliar," ucap dia.Di sisi lain, ia menjelaskan porsi kepemilikan asing terhadap Surat Berharga Negara (SBN) pada saat ini hanya mencapai 23 persen, sementara di 2013 adalah 32 persen. Dengan demikian, jika modal asing keluar karena perubahan kebijakan Bank Sentral AS, terutama di pasar Surat Berharga Negara (SBN), pasar keuangan tidak akan cepat goyah karena komposisi domestik sudah relatif lebih besar.Andry pun memperkirakan The Fed kemungkinan baru akan menaikkan suku bunga acuan pada 2023, dengan begitu ekonomi Indonesia perlu segera pulih di 2021 dan 2022."Karena ke depan tantangannya sudah berbeda lagi. Ini pun dengan asumsi tidak ada varian baru yang kemudian melemahkan lagi pertumbuhan ekonomi di global dan Indonesia," jelasnya.(Des)