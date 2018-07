Mendag Harap AS Tetap Berikan Fasilitas GSP ke Indonesia

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai kebijakan ‎Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia akan memberikan manfaat besar bagi kinerja ekspor ke negara Paman Sam tersebut. Karenanya, diharapkan fasilitas tersebut tetap diberikan dalam rangka memacu kinerja ekspor di masa mendatang.Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengaku Pemerintah Indonesia memahami adanya kajian ulang atas penerima GSP dari AS. Namun, Indonesia berharap hasil kajian ulang tidak menganggu kinerja ekspor Indonesia ke AS dan tidak memberi dampak pada industri domestik AS yang selama ini memanfaatkan skema GSP."Tanpa skema GSP maka harga produk akan naik dan daya saing bisa terganggu," ucap Enggar, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018.GSP merupakan kebijakan Pemerintah AS berupa pembebasan tarif bea masuk atau nol persen terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara penerima fasilitas tersebut. Pada April 2017, Pemerintah AS telah meninjau ulang beberapa negara yang selama ini menjadi penerima skema GSP AS, termasuk Indonesia.Pada 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai USD1,9 miliar. Angka ini masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar USD5,6 miliar, Thailand USD4,2 miliar, dan Brasil USD2,5 miliar.‎Produk-produk Indonesia yang diekspor ke AS dan masuk ke dalam komoditas penerima GSP antara lain ban karet, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat-alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai.Kendati demikian, Enggar menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak berhenti pada aspek GSP semata dalam rangka memacu kinerja ekspor. Pasalnya, Pemerintah Indonesia juga meningkatkan kemitraan strategis dan menyeimbangkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS di berbagai sektor.Adapun Enggar menjelaskan keinginan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemitraan strategis kedua negara melalui kerja sama dengan perusahaan penerbangan Boeing. Mendag Enggar pun mengundang Boeing untuk lebih meningkatkan bisnis mereka di Indonesia agar saling menguntungkan kedua pihak."Kami mengajak Boeing bukan hanya untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi agar dapat bersama-sama menjadi bagian dari strategi masa depan yang saling menguntungkan. Banyak terdapat potensi kerja sama dengan Indonesia," jelas Enggar.Terkait dengan penawaran kerja sama bioavtur berbasis sawit, masih kata Enggar, Pemerintah Indonesia memfasilitasi pertemuan antara Boeing dan Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprob) yang telah mengembangkan biofuel dan ekspor secara global."‎Boeing bersama pelaku usaha Indonesia dapat bekerja sama mengembangkan bioavtur berbasis minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan," pungkas Enggar.(ABD)