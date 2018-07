Sampai Semester I, Banyak Asumsi Makro Meleset

Realisasi asumsi makro sampai semester I-2018 masih meleset dari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Hanya inflasi saja yang mencapai target.Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR-RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga semester I-2018 pertumbuhan ekonomi masih 5,1 persen. Sementara target di APBN 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat di semester II yakni sebesar 5,2 persen. Sehingga, sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi akan mencapai rata-rata 5,2 persen."Untuk semester I, growth 5,1 kami memberikan catatan ini masih perkiraan kami karena angka dari BPS (Badan Pusat Statistik) akan baru keluar Agustus pertengahan," kata Sri Mulyani di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.Sementara untuk inflasi, Ani -sapaan akrabnya- mengatakan, inflasi semester I mencapai 3,1 persen. Pada semester II inflasi akan tetap terjaga hingga pada akhir tahun sesuai proyeksi APBN yaitu 3,5 persen. "Inflasi yang tercapai semester I 3,1 persen lebih rendah," sebut Ani.Kemudian, lifting minyak di semester I-2018 juga masih dibawah asumsi APBN. Lifting minyak sebesar 758 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas 1,146 juta barel ekuivalen per day (BOEPD). Hasil lifting ini masih rendah dari apa yang ditargetkan dalam APBN yaitu lifting minyak 800 bph dan lifting gas 1,2 juta BOEPD. "Lifting minyak di 758 ribu barel per hari serta lifting gas di 1,146 juta BOEPD," sebut Ani.Kemudian, nilai tukar sampai semester I rata-rata Rp13.746 per USD. Suku bunga pada semester I adalah 4,3 persen, lebih rendah dari asumsi APBN 5,2 persen. Harga minyak rata-rata USD67 per barel lebih tinggi dari USD48 per barel.(SAW)