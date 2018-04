BI Terus Waspadai Risiko Pelemahan Rupiah

Bank Indonesia (BI) terus memonitor dan mewaspadai risiko berlanjutnya tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Adapun pelemahan itu baik yang dipicu gejolak global maupun yang bersumber dari kenaikan permintaan valuta asing (valas) oleh korporasi domestik."Untuk itu, Bank Indonesia akan tetap berada di pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya," kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, 24 April 2018.Dirinya menambahkan mata uang Amerika Serikat yang pada Jumat kemarin menguat tajam terhadap semua mata uang dunia, termasuk rupiah, pada Senin kemarin kembali menguat secara meluas (broadbased). Perkembangan di negara Paman Sam tersebut menjadi alasannya."Sama seperti yang terjadi di Jumat, penguatan USD di hari ini masih dipicu oleh meningkatnya imbal hasil US treasury bills mendekati level psikologis tiga persen dan munculnya kembali ekspektasi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebanyak lebih dari tiga kali selama 2018," jelas dia.Lebih lanjut, menurut Agus, kenaikan imbal hasil dan suku bunga di AS itu dipicu oleh meningkatnya optimisme investor terhadap prospek ekonomi AS seiring berbagai data ekonomi AS yang terus membaik dan tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok yang berlangsung selama 2018 ini .Sejalan dengan itu, pada Senin kemarin semua mata uang negara maju kembali melemah terhadap USD, antara lain JPY -0,25 persen, CHF -0,27 persen, SGD -0,35 persen, dan EUR -0,31 persen. Dalam periode yang sama, mayoritas mata uang negara emerging market, termasuk Indonesia, juga melemah.Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah (IDR) sesuai fundamentalnya, BI telah melakukan intervensi baik di pasar valas maupun pasar SBN dalam jumlah cukup besar. Dengan upaya tersebut, IDR yang pada Jumat sempat terdepresiasi sebesar -0,70 persen, pada Senin kemarin hanya melemah -0,12 persen."Gambaran serupa juga tampak dalam periode waktu yang lebih panjang. Dengan dukungan upaya stabilisasi oleh Bank Indonesia, sejak awal April atau month to date (mtd), IDR melemah -0,91 persen, lebih kecil daripada pelemahan mata uang beberapa negara emerging market lain," pungkasnya.(ABD)