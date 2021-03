Janet Yellen Telepon Sri Mulyani, Bahas Apa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet L. Yellen menelepon Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada awal pekan ini. Apa yang mereka bahas?Melansir laman resmi Departemen Keuangan AS, Kamis, 11 Maret 2021, Yellen menekankan dukungannya terhadap hubungan AS-Indonesia yang kuat.Selain itu, Yellen juga menyampaikan niatnya untuk memperdalam kerja sama bilateral dan multilateral dengan Indonesia untuk mengatasi tantangan regional dan global utama.Kerja sama ini termasuk perlunya pemulihan yang kuat dari pandemi covid-19 dan upaya global untuk mengatasi masalah tersebut. Serta membahas ancaman perubahan iklim.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mengatakan yakin hubungan Indonesia dan AS akan semakin kokoh dalam menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.Indonesia dan AS dinilainya memiliki banyak kesamaan nilai atau shared values, seperti demokrasi, kemajemukan, toleransi, hak asasi manusia, rule of law, dan sebagainya."Saya yakin, ke depan Indonesia dan AS dapat menjalin kemitraan yang lebih kokoh, sebuah kemitraan yang setara, saling menghormati dan saling menguntungkan," ujar Retno pada Kamis, 21 Januari 2021 lalu.Ia menambahkan AS sebagai salah satu mitra strategis dan terpenting bagi Indonesia. Retno menuturkan Indonesia juga memiliki harapan besar pada pemerintahan AS yang baru ini."Harapan ini justru semakin besar saat dunia sedang menghadapi tantangan pandemi, upaya pemulihan ekonomi, serta menjaga perdamaian dan stabilitas dunia di tengah menajamnya rivalitas di antara negara-negara besar," seru Retno.(AHL)