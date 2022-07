Perekonomian Indonesia Membaik Dinilai Tak Lepas dari Kinerja Menko Airlangga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ekonom Indef Eko Listiyanto menilai perekonomian Indonesia yang semakin membaik tak lepas dari kerja keras Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto . Airlangga dinilai telah membuat ekonomi Tanah Air mulai pulih pascapandemi covid-19.Airlangga bahkan telah memastikan potensi resesi di Indonesia relatif kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Klaim ini berdasarkan stabilnya pertumbuhan ekonomi dan terjaganya inflasi di dalam negeri.“Kalau dari aspek ekonomi saja, kita bisa lihat dari pemulihan ekonomi itu sendiri, beliau adalah koordinator, dirijen perekonomian dan kelihatan, pelan tetapi pasti lebih kuat. Dari tahun lalu (inflasi) 3,7 persen sekarang (target inflasi) 4 persen lebih sedikit. Memang ada progres yang meningkat, setidaknya pemulihan on the right track meski jalannya tidak sangat cepat karena kompleksitas pemulihan itu sendiri yang tidak sepenuhnya ada di tangan kemenko," kata Eko saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 18 Juli 2022.Eko juga menyebut Ketua Umum Partai Golkar itu memiliki kemampuan ekonomi-politik yang mumpuni. Khususnya, dalam mengorganisasi dan diplomasi.Dalam bidang ekonomi, sebagai tuan rumah G20, kata dia, Indonesia memiliki peran besar untuk memastikan para anggota menciptakan kata sepakat. Dalam Presidensi G20, Indonesia memiliki tiga topik besar, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi."Tiga hal ini jika bisa ditemukan kata sepakat dan konkret maka pemulihan ekonomi di negara-negara anggota maupun seluruh dunia, akan semakin kuat," kata dia.Hal senada disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Dia menilai kondisi ekonomi Indonesia untuk saat ini memang cukup baik. Peniliaian kondisi ini berdasarkan sejumlah indikator, salah satunya cadangan devisa.Menurut dia, kondisi ekononomi Indonesia lebih baik dari krisis 2008 dan taper tantrum 2013 yang merujuk pada lonjakan imbal hasil surat berharga AS pada 2013 karena kebijakan Bank Sentral AS mengenai pelonggaran kuantitatif. Kondisi itu sempat membuat ekonomi di ambang resesi dan membuat nilai tukar rupiah terpuruk cukup dalam."Beberapa indikator ketahanan ekonomi Indonesia memang jauh lebih baik dari krisis 2008 dan taper tantrum 2013, misalnya cadangan devisa cukup gemuk, yakni USD136,4 miliar," kata Bhima dihubungi terpisah.Selain itu, potensi resesi Indonesia kecil jika ditinjau dari indikator windfall komoditas. Ketika windfall komoditas tinggi harga-harga komoditas juga tinggi. Windfall terkait erat dengan inflasi yang menjadi salah satu penyebab utama resesi."Kemudian, ada windfall harga komoditas yang bantu jaga rupiah tidak terkoreksi," ujarnya.Meski demikian, Bhima menekankan agar semua pihak tetap waspada meski indikator ketahanan ekonomi Indonesia menunjukkan positif. Pemerintah diminta mengurangi ketergantungan terhadap harga komoditas tertentu."Tapi indikator ketahanan tadi bisa dalam waktu cepat berubah, contohnya ketergantungan terhadap harga komoditas tentu cukup berisiko," ucap dia.Bhima mencontohkan harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional anjlok 6,3 persen dalam setahun terakhir menjadi 3.762 RM/ton pada 13 Juli 2022. Harga nikel juga mulai mengalami koreksi dalam sebulan terakhir."Artinya, menggantungkan ketahanan eksternal dengan fluktuasi harga komoditas sama dengan naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Sekali harga komoditas anjlok, hilang pendapatan, devisa, dan pertahanan ekonomi langsung melemah," ucap dia.