Bank Dunia Turunkan Kategori RI Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah

Jakarta: Bank Dunia menurunkan Indonesia dari kategori negara berpendapatan menengah atas (upper middle income) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income). Pendapatan per kapita Indonesia pada 2020 adalah sebesar USD3,870 atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD4,050.Selain Indonesia, negara lain yang mengalami penurunan kategori adalah Belize, Iran, Mauritius, Panama, Rumania, dan Samoa. Sementara hanya tiga negara yang mengalami kenaikan yaitu Haiti, Moldova, dan Tajikistan."Indonesia, Mauritius, Rumania, dan Samoa sangat dekat dengan ambang batas klasifikasi pada 2019 dan semuanya mengalami penurunan GNI per kapita terkait covid-19 , yang mengakibatkan klasifikasi lebih rendah pada 2020," dilansir dari laman Bank Dunia, Rabu, 7 Juli 2021.Masih dalam keterangan tersebut, Bank Dunia menilai ada dua alasan mengapa klasifikasi negara berubah. Pertama, setiap negara, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi pendapatan per kapita. Revisi metode dan data akun nasional juga dapat memiliki pengaruh dalam kasus tertentu.Kedua, untuk menjaga ambang klasifikasi pendapatan tetap secara riil, mereka disesuaikan setiap tahun untuk inflasi. Deflator Hak Penarikan Khusus (SDR) digunakan, yang merupakan rata-rata tertimbang dari deflator PDB Tiongkok, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Kawasan Euro. Tahun ini, ambang batas naik sejalan dengan ukuran inflasi ini.Untuk tahun ini negara berpendapatan menengah bawah adalah yang memiliki pendapatan per kapita antara USD1.046 sampai USD4.095, dari sebelumnya antara USD1.035 sampai USD4.045.Kemudian negara berpendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita USD4.096 sampai USD12.695 dari USD4.046 sampai USD12.535. Sedangkan negara high income memiliki pendapatan per kapita di atas USD12.695 atau naik dari sebelumnya USD12.535.(DEV)