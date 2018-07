Realisasi ICP Melebihi Asumsi, Penerimaan Negara Untung hingga 50%

: Realisasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) hingga semestar I telah melebihi asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pihaknya mencatat realisasinya mencapai USD66,5 per barel. Sementara asumsi dalam APBN yaitu USD48 per barel.Menurut Jonan lebih tingginya realisasi ICP dari asumsi membuat negara untung. Sebab penerimaan negara dari sisi pajak penghasilan (PPh) migas maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) migas."(Perkiraan) ada kelebihan penerimaan negara 50 persen," kata Jonan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2018.Jonan mengatakan pihaknya memperkirakan hingga akhir tahun realisasi ICP akan mencapai USD65 per barel. Mantan Menteri Perhubungan ini menambahkan dengan outlook tersebut hingga akhir tahun maka negara akan menerima windfall atau kelebihan sebesar USD17 di setiap barelnya (selisih antara asumsi dan outlook)."Ada USD17 windfall atau kira-kira 30 persen windfall dari asumsi USD48 per barel," jelas dia.Sebagai informasi, dalam laporan APBN 2018 hingga semester I realisasi pendapatan negara yang bersumber dari PNBP migas Rp58,75 triliun dan PPh migas Rp30,06 triliun.(AHL)