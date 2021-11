Sri Mulyani Waspadai Perkembangan Internasional yang Bisa Ganggu Pemulihan Ekonomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai perkembangan di dunia internasional yang bisa berdampak pada pemulihan ekonomi Indonesia. Berbagai risiko eksternal ini tak hanya mengganggu ekonomi saja namun juga bisa berdampak kepada sektor keuangan di dalam negeri."Ini memengaruhi dinamika pergerakan harga saham dan kegiatan di sektor keuangan lain. Isu corporate bond, yield, nilai tukar, saham, semua ini sensitif terhadap perkembangan risiko global," kata dia dalam webinar, Selasa, 16 November 2021.Ia mengungkapkan risiko pertama yaitu karena adanya rencana tapering oleh bank sentral Amerika Serikat (AS), kenaikan batas utang pemerintah AS (debt ceiling), serta dinamika geopolitik mengenai pergantian gubernur bank sentral AS Jerome Powell yang akan habis masa jabatannya dalam waktu dekat.Selain kondisi di AS, isu kelangkaan energi yang terjadi di negara-negara Eropa juga bisa mendorong kenaikan harga komoditas dan capital flow di negara berkembang. Sedangkan perkembangan ekonomi Tiongkok dan penyelesaian masalah Evergrande di Negara Tirai Bambu juga perlu diwaspadai dampaknya."Berbeda dengan covid-19 yang waktu itu terjadi pukulan paling berat April 2020, tahun depan kita akan melihat dinamika global akan menciptakan gerakan atau memengaruhi capital flow ke negara negara emerging market termasuk Indonesia sangat dipengaruhi isu global," ungkapnya.Sri Mulyani memperkirakan berbagai tantangan global tadi akan bergerak sangat dinamis baik tahun ini maupun tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya menjaga agar pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung tidak terpengaruh meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global."Ini tantangan tidak mudah dalam proses pemulihan. Environment global tidak statis namun very very dynamic dan cenderung volatile, seperti inflasi dan terjadinya geopolitik. Kita harus tetap menjaga ekonomi tetap resilient sebab kita mungkin tidak bisa kontrol environment global. Yang kita bisa kontrol adalah pondasi ekonomi kita," pungkas dia.