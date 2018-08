Rupiah Melemah 3,94% di Triwulan II-2018

: Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan depresiasi dengan volatilitas yang menurun. Secara point to point, rupiah melemah sebesar 3,94 persen pada triwulan II-2018 dan 0,68 persen pada Juli 2018."Secara year to date (ytd) rupiah terdepresiasi 7,04 persen atau lebih rendah dari India, Brasil, Afrika Selatan, dan Rusia," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Agustus 2018.Sementara itu, lanjutnya, aliran modal asing telah kembali masuk pasar keuangan domestik pada semua jenis aset. Namun demikian, Bank Sentral terus mewaspadai risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya."BI juga menjaga mekanisme pasar dengan dukungan dan upaya-upaya pengembangan pasar keuangan," jelas Perry.Menurut Perry, kebijakan BI ditopang oleh strategi intervensi ganda dan strategi operasi moneter. "Hal ini untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang rupiah dan valas," pungkas Perry.Berdasarkan data Jisdor, rupiah terus mengalami pelemahan pada triwulan II-2018. Pada April 2018 nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp13.750 per USD, kemudian melemah menjadi Rp14.404 per USD pada Juni 2018.(AHL)