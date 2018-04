Nama Anggota BPK Terpilih akan Diputuskan Malam Ini

: Komisi XI DPR RI rencananya malam ini akan langsung memutuskan siapa yang akan dipilih dari 18 calon anggota BPK untuk menggantikan Agus Joko Purnomo yang masa jabatannya sebagai anggota BPK berakhir Juli 2018.Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Muhammad Prakosa saat ditemui ketika jeda fit and proper test di kompleks parlemen DPR RI Jakarta, Rabu, 18 April 2018."Rencananya memang kita akan putuskan sesegera mungkin setelah dilaksanakannya fit and proper test oleh Komisi XI. Nanti akan kita review semuanya nanti akan langsung kita ambil keputusan nanti malam sekitar pukul 7-an," terang Prakosa kepada Media Indonesia.Dirinya menjelaskan untuk mekanismenya sendiri akan diputuskan dalam rapat interen Komisi XI, baik dengan musyawarah ataupun dengan voting. Meski begitu dirinya menekankan sebisa mungkin keputusan yang akan diambil dilakukan dengan musyawarah sebagaimana falsafah di DPR.Dirinya menerangkan hari ini masih ada tiga orang calon lainnya yang akan di uji oleh Komisi XI setelah sebelumnya sudah tiga orang lainnya yang sudah di uji sejak pukul 10 siang. Proses seleksi ini sendiri sudah berlangsung sejak Senin kemarin secara maraton untuk memilih anggota BPK yang baru."Semua calon itu bagus bagus, tetapi akan kita cari yang paling bagus dan yang paling tepat untuk mengisi posisi tersebut," tutur Prakosa.Rencananya setelah proses fit and proper test yang dijadwalkan tidak lebih dari 17.30 WIB nanti akan dilanjutkan dengan rapat interen Komisi XI sekitar pukul 19.00 WIB.(AHL)