Darmin Yakin Rupiah Bisa Kembali ke Rp13.000/USD

: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini rupiah bisa kembali menguat hingga level Rp13 ribu per dolar Amerika Serikat (USD). Namun penguatan terhadap rupiah masih sangat bergantung pada perkembangan kondisi global.Menurut Darmin, salah satu yang akan menjadi sorotan adalah pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Pertemuan keduanya diharapkan mampu membuat tekanan perang dagang antara AS dan Tiongkok mereda."Kalau Trump enggak ketemu Xi Jinping atau ketemu tapi tidak ada kesepakatan untuk meredakan perang dagang, ya pasti ada tekanan lagi," kata Darmin ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.Penguatan rupiah dalam beberapa hari terakhir memang disebabkan tekanan global yang lebih rendah. Rupiah sempat mencapai level di bawah Rp14.300 per USD, setelah sebelumnya sempat melewati level Rp15.000 per USD dalam beberapa bulan terakhir."Kita masih punya ruang untuk penguatan rupiah. Masih bisa tembus ke arah Rp13 ribu per USD. Kita masih punya ruang itu. Dengan catatan enggak ada kejadian aneh-aneh lagi atau yang membuat rupiah kembali tertekan," jelas dia.Dirinya menambahkan, sinyal The Fed yang tidak akan menaikkan suku bunganya pada Desember juga memberi sentimen positif bagi rupiah. Tinggal bagaimana di dalam negeri bisa merespon penguatan rupiah terhadap dolar AS, sehingga pada akhirnya akan menurunkan defisit transaksi berjalan (CAD)."Kalau rupiah menguat kemudian modal mulai masuk, sudah masuk sebenarnya, atau lebih besar lagi masuknya sehingga transaksi modal dan finansial bisa mengimbangi defisit transaksi berjalan, maka kita mestinya akan mengarah ke fundamentalnya kembali, kursnya dan sebagainya. Itu sebabnya, sebenarnya ya ke depan kita harus fokus mengecilkan CAD," pungkasnya.(AHL)