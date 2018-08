BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 5,15% di Kuartal II-2018

: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2018 sebesar 5,15 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka itu lebih baik dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,10 persen.Menurutnya, ekonomi Indonesia beroperasi di bawah kapasitas nasional. Pada kuartal I-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,06 persen."Mudah-mudahan triwulan II-2018, (pertumbuhan ekonomi) 5,15 persen, masih di bawah kapasitas output nasional. Tekanan inflasi dari permintaan masih rendah," kata Perry di gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Agustus 2018.Perry melihat perbaikan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2018 lantaran laju inflasi yang terkendali. Inflasi tak tergerus pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD)."Kami tidak melihat terbukti pass through (transmisi) nilai tukar yang besar. Itu juga sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, pass through dari nilai tukar tupiah terhadap dolar itu rendah," bebernya.Perry mengatakan tak terganggunya inflasi terhadap pelemahan rupiah lantaran eksportir dan importir melakukan lindung nilai valas (hedging). Alhasil, risiko nilai tukar tak mengganggu kinerja dunia usaha."Saya yakin para eksportir dan importir sudah melakukan lindung nilai dari berbagai (risiko) nilai tukar dan berbagai hal seperti itu," pungkasnya.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi hingga Juli 2018 sebesar 3,18 persen (yoy) atau sesuai target yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 3,5 plus minus satu persen.(AHL)