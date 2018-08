Tembus Rp14.700/USD, Menkeu: Kita Tetap Waspada

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengawasi dan mewaspadai kehadiran sejumlah sentimen negatif yang membuat nilai tukar rupiah terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Hal ini tidak terlepas dari faktor eksternal terutama membaiknya laju perekonomian Amerika Serikat."Ya kami akan awasi dan waspadai (pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD termasuk adanya sejumlah sentimen negatif yang datang)," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, usai bermain voli di lapangan voli Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 31 Agustus 2018.Rupiah terus melemah menjelang pergantian bulan. Mengutip Bloomberg, Jumat, 31 Agustus 2018, rupiah perdagangan pagi dibuka jatuh dan menembus Rp14.710 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.710 dengan year to date return di 8,52 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.501 per USD.Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan meyakini gerak nilai tukar rupiah tidak akan menyentuh level Rp15.000 per USD. Anton menilai pelemahan rupiah sekarang ini terjadi karena sentimen pasar keuangan terhadap kuatnya perbaikan ekonomi di Amerika Serikat.Namun, ia menilai, fondasi perekonomian Indonesia masih cukup baik dan sehat sehingga bisa menekan pelemahan rupiah lebih lanjut. "Termasuk sentimen global yang enggak jelas dari Amerika. Itu seharusnya kita masih bisa menguat sebenarnya kalau kita lihat," pungkas Anton.Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi AS selama kuartal kedua lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) riil, nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh perekonomian, naik ke tingkat tahunan 4,2 persen pada kuartal kedua, disesuaikan secara musiman dan inflasi.(ABD)