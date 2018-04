BI Diminta Hati-Hati Intervensi Pelemahan Rupiah dengan Cadangan Devisa

Bank Indonesia (BI) dinilai perlu berhati-hati melakukan intervensi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dengan menggunakan cadangan devisa. Pasalnya jika berkaca dari apa yang dilakukan Malaysia, menggunakan cadangan devisa demi mencegah pelemahan mata uang tidak selamanya berhasil.Head of Economic and Market Research UOB Enrico Tanuwidjaja mengatakan Malaysia telah memangkas cadangan devisanya mencapai USD30 miliar. Namun langkah itu tetap tidak bisa menstabilkan pelemahan ringgit Malaysia terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (USD)."Mereka (Malaysia) kehilangan USD30 miliar tetap saja nilai tukarnya melemah. Akhirnya mereka melepas, kalau tidak, bisa jatuh sampai zero," kata dia, dalam diskusi 'Kondisi Perekonomian Terkini dan Respon Kebijakan BI', di Lombok, NTB, Sabtu, 21 April 2018.Meski demikian, dirinya menambahkan, bukan berarti bank sentral tidak bisa menggunakan cadangan devisa untuk mengintervensi pelemahan rupiah. Namun langkah yang dilakukan oleh BI harus berdasarkan prinsip kehati-hatian karena cadangan devisa juga penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar."Saya juga mau koreksi bahwa bukan saya bilang BI harus intervensi terus menerus, karena seperti malaysia yang enggak intervensi. Tapi idenya betul sekali untuk lebih lembut lagi pergerakan mata uang atau pelemahannya. Kita lihat secara struktur kita masih ada sisi neraca transaksi berjalan," jelas dia.Posisi cadangan devisa Indonesia sebesar USD126 miliar sampai dengan akhir Maret 2018. Cadangan devisa tersebut lebih rendah sekitar USD2 miliar jika dibandingkan dengan posisi akhir Februari 2018 sebesar USD128,06 miliar.Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,9 bulan impor atau 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.(ABD)