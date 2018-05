Langkah BI Bertahan di Tengah Pelemahan Rupiah

: Bank Indonesia (BI) berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya meski tertekan kondisi global khususnya perkembangan di Amerika Serikat (AS). Mata uang rupiah saat ini masih berada dalam kisaran Rp13.800-an.Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pihaknya akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan yang dimiliki. Di antaranya adalah kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan."Bank Indonesia akan terus memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dengan tetap mendorong mekanisme pasar," kata dia di Gedung BI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 30 April 2018.Untuk itu, bank sentral akan menempuh empat langkah kebijakan. Pertama, BI akan senantiasa berada di pasar untuk memastikan tersedianya likuiditas dalam jumlah yang memadai baik valas maupun rupiah serta berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendorong lindung nilai.Kedua, memantau perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Ketiga, memperkuat second line of defense bersama dengan institusi eksternal terkait. Keempat, apabila tekanan terhadap nilai tukar terus berlanjut serta berpotensi menganggu stabilitas perekonomian."Bank Indonesia tidak menutup ruang bagi penyesuaian suku bunga kebijakan BI 7-day Reverse Repo Rate. Kebijakan ini tentunya akan dilakukan secara berhati-hati, terukur, dan bersifat data dependence, mengacu pada perkembangan data terkini maupun perkiraan ke depan," jelas dia.Saat ini, suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate tetap sebesar 4,25 persen atau bertahan sejak September 2017. Keputusan ini diikuti dengan langkah bank sentral untuk mempertahankan suku bunga deposit facilty sebesar 3,5 persen dan lending facility sebesar lima persen.(AHL)