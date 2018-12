Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Pasar Keuangan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berads di tengah ketidakpastian situasi global. Perkembangan ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa masih menjadi momok bagi perekonomian global.Amerika Serikat (AS) diperkirakan mengalami konsolidasi pada tahun depan di tengah ketidakpastian pasar keuangan. Hal ini akan memengaruhi kecepatan dari kenaikan suku bunga The Fed sebanyak dua kali dari yang akan dilakukan The Fed pada tahun depan."Hal ini kemungkinan besar memberi berpengaruh pada kecepatan naiknya suku bunga Fed Fund Rate (FFR) pada tahun depan, setelah pada 19 Desember 2018, sesuai ekspektasi bunga dinaikkan sebanyak 25 bps menjadi 2,25-2,5 persen," jelas Direktur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.Di Eropa, pertumbuhan ekonomi justru melambat. Ekonomi Eropa diprediksi melambat meskipun arah normalisasi kebijakan moneter bank sentral Eropa (ECB) pada 2019 tetap menjadi perhatian.Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang ikut mengalami perlambatan dipengaruhi melemahnya konsumsi dan ekspor akibat ketegangan hubungan dagang dengan AS."Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai, serta risiko hubungan dagang antar negara dan geopolitik yang masih tinggi berdampak pada tetap rendahnya volume perdagangan dunia," lanjut Perry.Sejalan dengan itu, harga komoditas global juga sedang dalam tren menurun. Harga minyak dunia semakin menyusut sebagai akibat peningkatan pasokan dari AS, OPEC dan Rusia.Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat di kisaran 5,0-5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang dengan terjaganya permintaan domestik serta dampak positif persiapan pemilu."Indikator ekonomi triwulan IV-2018 menunjukkan konsumsi swasta tetap kuat. Investasi juga tumbuh dengan baik didorong proyek infrastruktur," pungkasnya.(SAW)