Lelang Reaktivasi SBI Serap Rp5,97 Triliun

: Bank Indonesia (BI) melaksanakan lelang perdana sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 bulan dan 12 bulan setelah vakum sejak 16 Desember 2016. Dari hasil lelang yang dilakukan kemarin, bank sentral menyerap Rp5,97 triliun dengan total penawaran mencapai Rp14,2 triliun."Bila melihat nilai bidding pada lelang SBI yang mencapai Rp14,2 triliun, ini merupakan indikasi masih besarnya minat perbankan terhadap SBI," ujar Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nanang Hendarsah kepada Media Indonesia, Senin, 23 Juli 2018.Terbitnya kembali SBI, sambung dia, menambah alternatif instrumen pasar keuangan domestik, mengingat BI tidak melakukan lelang SBI sejak 16 Desember 2016. Dengan begitu, lelang SBI merupakan reaktivasi yang telah disosialisasikan kepada kalangan perbankan.Nanang menekankan tidak terdapat perubahan ketentuan, termasuk holding period tujuh hari. Holding period ialah ketentuan bahwa pemenang lelang wajib memegang SBI minimal tujuh hari. Lelang SBI menggantikan lelang sertifikat deposito Bank Indonesia (SDBI) yang semestinya dilakukan pada hari yang sama."Terbitnya kembali SBI menambah alternatif instrumen pasar uang karena akan aktif diperdagangkan di pasar sekunder, termasuk bisa dibeli investor asing," jelas Nanang.Senada, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menuturkan reaktivasi SBI yang dilakukan tidak sulit. BI dikatakannya senantiasa melakukan operasi moneter untuk menarik ekses likuiditas. Instrumen yang dimanfaatkan ialah reserve repo SBN dan SDBI yang kemudian diganti dengan reaktivasi SBI.Mirza menambahkan, setelah perbankan memegang SBI selama tujuh hari, instrumen itu dapat dijual ke investor domestik maupun asing."Setiap hari BI melakukan operasi moneter menarik ekses likuiditas. Instrumennya reverse repo SBN untuk beberapa tenor dan SDBI untuk beberapa tenor. Nah yang SDBI diganti dengan reaktivasi instrumen SBI," imbuh Mirza melalui pesan singkat.Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai reaktivasi lelang SBI sebagai instrumen yang berpotensi menarik kembali arus modal. "Kelihatannya salah satu tujuannya itu (capital inflow) sehingga pilihan-pilihan instrumennya menjadi lebih banyak," ujar Darmin.Salah satu yang menjadi kekhawatiran dengan reaktivasi SBI ialah timbulnya tekanan terhadap likuiditas. Namun, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja berpendapat lelang SBI tidak akan mengetatkan likuiditas perbankan."Saya kira tidak, justru kita ada beberapa opsi kalau belum bisa ter-absorb untuk kredit," ucap Jahja melalui pesan singkat.Sementara itu, nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 13 poin menjadi Rp14.482 per USD dari posisi sebelumnya Rp14.495 per USD.Analis Monex Investindo Futures Putu Agus Pransuamitra mengatakan penguatan rupiah disebabkan dolar yang tertekan merespons cuitan Presiden AS Donald Trump pada Jumat, 20 Juli lalu, yang menyatakan penguatan dolar mengurangi daya saing AS dalam perdagangan internasional."Bisa dikatakan bahwa Presiden Trump tidak terlalu senang melihat penguatan dolar," ujar Putu.Senada dengan rupiah, Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kemarin sore ditutup menguat 43,01 poin atau 0,73 persen menjadi 5.915,8. Adapun kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak naik 11,8 poin (0,28 persen) menjadi 936,97. ((AHL)