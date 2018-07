Neraca Perdagangan Juni Surplus USD1,7 Miliar

Bank Indonesia (BI) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2018 surplus USD1,7 miliar atau berbalik dari defisit USD1,5 miliar pada bulan sebelumnya.Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan perbaikan tersebut didukung oleh surplus neraca perdagangan nonmigas dan penurunan defisit neraca perdagangan migas."Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif Januari-Juni 2018, neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit USD1 miliar," kata Agusman dalam keterangan resminya, Senin, 16 Juli 2018.Neraca perdagangan nonmigas mencatat surplus USD2,1 miliar pada Juni 2018, terutama karena turunnya impor nonmigas. Penurunan impor nonmigas tercatat USD5,7 miliar (month to month) didorong karena menurunnya impor mesin dan pesawat mekanik, mesin dan peralatan listrik, besi dan baja, plastik dan barang dari plastik, serta bahan kimia organik.Sementara itu, ekspor nonmigas turun USD3,3 miliar (month to month) terutama karena menurunnya ekspor kendaraan dan bagiannya, mesin dan peralatan listrik, mesin dan pesawat mekanik, kayu dan barang dari kayu, serta karet dan barang dari karet.Sedangkan defisit neraca perdagangan migas menurun seiring meningkatnya ekspor yang disertai menurunnya impor. Defisit neraca perdagangan migas tercatat USD400 juta pada Juni 2018, turun dari USD1,2 miliar pada Mei 2018. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan ekspor migas sebesar USD100 juta (month to month) yang disertai dengan penurunan impor migas sebesar USD700 juta (month to month).Bank Indonesia melihat kinerja neraca perdagangan Juni 2018 positif dalam mendukung kinerja transaksi berjalan. Ke depannya, Bank Indonesia terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik yang dapat memengaruhi kinerja neraca perdagangan serta mengupayakan agar kegiatan ekonomi domestik terus berjalan dengan baik.(SAW)