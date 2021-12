Ini 10 Agenda Lanjutan Presidensi G20

Berikut 10 agenda lanjutan Presidensi G20:

Mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global. Penguatan Global Financial Safety Net (GFSN). Meningkatkan Arus Modal Melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (Data Gap Initiatives) Meningkatkan Reformasi Regulasi Sektor Keuangan. Memperkuat pengelolaan dan transparansi utang. Mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Optimalisasi dukungan pembiayaan dari Bank pembangunan multilateral (MDBs). Memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi. Melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika.

Berikut enam agenda prioritas finance track yang dibahas hari ini:

Nusa Dua: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut Presidensi G20 Indonesia akan melanjutkan beberapa legacy issues setelah rampung membahas enam agenda utama pada pertemuan finance track hari ini.“Agenda prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik, serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, baik negara maju maupun negara berkembang,” kata dalam Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting di Nusa Dua, Bali, Kamis, 9 Desember 2021.Ia menambahkan agenda prioritas finance track dalam Presidensi G20 relevan dengan tugas BI. Di antaranya kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter, penerapan regulasi di sektor keuangan dan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk Central Bank Digital Currency (CBDC).“Pertemuan awal ini berperan penting dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan G20 dalam mendukung pemulihan ekonomi global baik dalam jangka pendek maupun panjang, sejalan dengan tema recover together, recover stronger," imbuh dia.1. Exit Strategy to Support Recovery2. Addressing Scaring Effect to Secure Future Growth3. Payment System in Digital Era4. Sustainable Finance5. Digital Financial Inclusion6. International Taxation