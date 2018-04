Bekal BI Mengarungi Periode Ketidakpastian Ekonomi

Bank Indonesia (BI) sudah memiliki bekal untuk mengarungi periode ketidakpastian ekonomi saat ini. Hal tersebut ditilik dari berbagai perkembangan positif yang telah dicapai di 2017."Perkembangan ekonomi terakhir menunjukkan adanya peningkatan tekanan stabilitas perekonomian yang utamanya bersumber dari eksternal," kata Anggota Deputi Gubernur BI Sugeng, di acara Diseminasi Buku LPI 2017 dengan tema "Mengoptimalkan Momentum, Memperkuat Struktur" di Semarang, Rabu, 25 April 2018.Dia menambahkan solidnya perkembangan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan persepsi stance hawkish the Fed telah mendorong perubahan persepsi pelaku pasar terhadap risiko peningkatan suku bunga fed fund rate (FFR) yang lebih agresif dari perkiraan awal. Perubahan persepsi tersebut menimbulkan ketidakpastian pasar keuangan global, yang kemudian diperparah oleh implementasi inward-oriented trade policy oleh beberapa negara."Perkembangan tersebut memberikan tekanan pada pasar keuangan negera emerging market, termasuk Indonesia. Namun demikian, stabilitas perekonomian Indonesia masih kuat. Aliran modal asing pada triwulan I-2018 hanya mencatat net outflows tipis sekitar USD0,11 miliar, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, aliran modal asing kembali masuk pada awal April 2018, khususnya di Surat Utang Negara (SUN)," jelas dia.Dia meyakini kondisi fundamental Indonesia yang baik, kepercayaan pelaku pasar yang masih tinggi, dan langkah stabilisasi pasar oleh Bank Indonesia mampu mengurangi dampak negatif yang berlebihan dari tekanan tersebut."Rupiah sampai dengan awal April 2018 secara point to point hanya terdepresiasi 1,43 persen, masih relatif sejalan dengan pergerakan mata uang negara peers," tambah dia.Selain itu meningkatnya tekanan sektor eksternal berdampak minimal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang masih tetap kuat. Inflasi tercatat 3,40 persen pada Maret 2018, atau berada dalam kisaran sasaran inflasi 2018 sebesar 3,5±1 persen (yoy).Terkendalinya inflasi dipengaruhi oleh terkelolanya inflasi inti dan penurunan inflasi administered prices. Defisit transaksi berjalan masih berada di bawah batas aman tiga persen dari PDB dan cadangan devisa juga masih tinggi mencapai UDD126,0 miliar pada Maret 2018, jauh di atas standar internasional."Sementara itu stabilitas sistem keuangan tetap kuat tercermin pada CAR dan NPL yang sebesar 23,0 persen dan 2,9 persen pada Februari 2018," pungkas dia.(SAW)