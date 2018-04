BI Disarankan Naikkan Suku Bunga

: Bank Indonesia (BI) disarankan menaikkan suku bunga acuan untuk mendongkrak pelemahan rupiah. Hal ini disarankan ketimbang BI mengintervensi dari cadangan devisa."BI jangan boros sama cadangan devisa. Lebih baik pelurunya dihemat dari devisa beralih ke suku bunga (naikkan) 25 basis poin agar rupiah bisa terselamatkan," ujar Ekonom A Tony Prasetiantono, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 26 April 2018.Pada perdagangan Kamis pagi, mengutip Bloomberg, rupiah dibuka stabil di Rp13.921 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.921 hingga Rp13.923 per USD dengan year to date return di minus 2,70 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.728 per USD.Dirinya pun tidak sepakat jika BI mempertahankan suku bunga repo di level 4,25 persen. Tony mengungkapkan ada dua alasan terkait hal tersebut. Pertama, di Amerika Serikat (AS) era suku bunga rendah sudah selesai."Bukan waktunya lagi, kalau BI menurunkan suku bunga tidak populer dan tidak mendukung perekonomian. BI jangan hanya dorong suku bunga rendah tapi perbankan bersaing melawan pasar saham sehingga bank banyak yang melunasi utang untuk issue bond karena bunga lebih kompetitif. Debitur lunasi utang dan cari uang dari pasar modal," jelasnya.Alasan kedua, tambah dia, suku bunga acuan (BI repo) harus dinaikkan karena jaraknya sudah mendekati inflasi. "Inflasi tahun ini empat persen. Ujung-ujungnya orang tarik deposito dan beli saham," ujar dia.(AHL)