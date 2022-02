Sri Mulyani: Covid-19 Belum Selesai, The Battle is Still on Going!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan perang terhadap ancaman kesehatan akibat covid-19 masih belum selesai. Perlawanan terhadap covid-19 masih terus berlangsung gara-gara munculnya varian baru, yang saat ini Omicron."Kita tahu ini belum selesai, the battle is still on going. Jadi sekarang kita masih menghadapi Omicron," ucap Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook yang disiarkan secara virtual, Kamis, 10 Februari 2022.Selain itu, lanjutnya, tekanan terhadap perekonomian Indonesia juga ditambah oleh kompleksitas di Amerika Serikat (AS) seperti pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan Federal Reserve ( The Fed ). Bank Sentral AS itu memutuskan akan menaikkan suku bunganya sebanyak tiga kali di tahun ini.Bendahara Negara itu menjelaskan pengetatan kebijakan moneter The Fed terjadi karena lonjakan inflasi di AS. Tingkat inflasi di Negeri Paman Sam tersebut saat ini mencapai tujuh persen, tertinggi dalam 40 tahun terakhir."Ini akan menimbulkan respons kenaikan suku bunga, makanya muncul tapering. Kita bicara tentang inflasi dunia yang responsnya adalah tapering, yaitu likuiditas global akan diperketat, interest rate akan naik. Ini akan mulai terjadi di Maret nanti," ungkap Sri Mulyani.Terkait rencana pengetatan kebijakan moneter The Fed tersebut memunculkan spekulasi pasar terhadap seberapa cepat dan tingginya tingkat kenaikan suku bunga. Walhasil, ini akan menimbulkan komplikasi, karena antarnegara terdapat aliran modal asing atau capital flow."Ini kemudian menimbulkan dinamika atau volatilitas, baik itu dari sisi arus modal, interest rate antarnegara, dan kemudian menimbulkan dampak yang potensinya dapat melemahkan pemulihan ekonomi. Ini menjadi tantangan baru terhadap pemulihan kita," jelas dia.Tak hanya itu, tantangan yang timbul bagi pemulihan ekonomi Indonesia juga berasal bauran kebijakan yang dilakukan setiap negara dunia guna menghalau dampak pandemi. Sayangnya terdapat beberapa negara yang bauran kebijakannya tidak efektif, sehingga mengalami krisis yang semakin parah."Ada yang kemudian selama krisis membuat policy mix (bauran kebijakan) yang justru semakin memperburuk situasi, sehingga ekonomi dan sosialnya menjadi semakin tertekan, tidak hanya karena covid-19 tapi juga karena policy mix-nya," beber Sri Mulyani.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mewaspadai tidak meratanya akses vaksin. Karena kondisi ini, maka kecepatan pemulihan ekonomi negara-negara di dunia menjadi tidak sama."Konsekuensi dari hal itu adalah kompleksitas policy kita menjadi semakin tinggi. 2022 ditandai dengan banyak negara yang sudah kecepatan pemulihan tinggi diikuti dengan inflasi tinggi. Ini karena ada supply disruption, ada labour shortage, serta ada juga masalah kenaikan harga komoditas," papar dia.Selain itu, ada pula risiko perubahan iklim. "Semua ini akan terus menjadi salah satu bahan yang memengaruhi bagaimana kita memformulasikan kebijakan di dalam mengawal pemulihan ekonomi Indonesia," tutup Sri Mulyani.