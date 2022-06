Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi AS Picu Kenaikan Suku Bunga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Amerika Serikat (AS) kini menghadapi ancaman lonjakan inflasi yang berpotensi mendorong kenaikan suku bunga. Bahkan secara historis, kenaikan inflasi selalu memicu suku bunga acuan untuk naik."Kalau kita lihat Amerika dalam 40 tahun terakhir, pada saat inflasi melonjak tinggi pasti akan direspon dengan kenaikan suku bunga. Dari tahun 70 ke tahun 2022 pada saat inflasi tinggi menyebabkan suku bunga naik," kata dia dalam rapat dengan Komite IV DPD, Selasa, 7 Juni 2022.Dalam beberapa kondisi, Ia menyebut, kenaikan inflasi yang direspon dengan kenaikan suku bunga ternyata memberikan dampak pada pertumbuhan ekonominya. AS juga mencatat pertumbuhan ekonomi negatif pada 1974, 1975, 1980, 1982, 1991, 2008, 2009, dan terakhir 2020."Kalau kita lihat inflasi dan kemudian Fed fund rate, Fed itu melakukan overshooting untuk memukul inflasi kembali turun, tapi yang turun ke bawah tidak hanya inflasi tapi juga pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat," ungkapnya.Sri Mulyani menambahkan, suku bunga AS juga pernah melonjak mencapai 20 persen pada periode 1980-1981 yang membuat pertumbuhan ekonominya tertekan. Saat itu, AS mengalami inflasi mencapai 14 persen karena kenaikan harga minyak dan perang Iran-Irak.Adapun dalam beberapa tahun terakhir, suku bunga AS berada dalam kondisi yang rendah bahkan sampai nol persen. Namun ia mengatakan, kondisi tersebut merupakan pengecualian sehingga seolah-olah harga dolar dan suku bunga AS adalah rendah."Itu adalah suku bunga yang merah yang ada di bawah terus itu adalah situasi yang exceptional, sebetulnya suku bunga itu pernah di Amerika mencapai lima, enam, sembilan, bahkan 20 persen pada saat inflasi mencapai 14 persen," pungkas dia.