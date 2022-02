Januari 2022, Proporsi Pendapatan Masyarakat untuk Bayar Cicilan Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) membeberkan hasil survei terkait kondisi keuangan masyarakat Indonesia pada Januari 2022. Dalam kondisi keuangan tersebut, proporsi pendapatan masyarakat untuk membayar cicilan mengalami kenaikan."Rata-rata rasio pembayaran cicilan atau utang (debt to income ratio) tercatat sebesar 10,0 persen. Angka ini meningkat dari 9,7 persen pada Desember 2021," ungkap hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, Jumat, 11 Februari 2022.Sementara itu, lanjut Bank Indonesia, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan atau saving to income ratio tercatat sebesar 15,9 persen pada Januari 2022, atau naik dari 14,1 persen pada bulan sebelumnya.Sedangkan rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi atau average propensity to consume ratio pada Januari 2022 tercatat sedikit menurun dari bulan sebelumnya, yaitu dari 76,2 persen menjadi 74,1 persen.Berdasarkan kelompok pengeluaran, rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan tercatat menurun pada seluruh kategori pengeluaran, terbesar pada responden dengan pengeluaran Rp3,1 juta sampai Rp4 juta per bulan."Sementara itu, peningkatan porsi tabungan terhadap pendapatan terpantau pada seluruh kategori pengeluaran. Terutama pada responden dengan tingkat pengeluaran Rp3,1 juta sampai Rp4 juta per bulan," jelas BI.Secara keseluruhan, Survei Konsumen Bank Indonesia periode Januari 2022 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat. Tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2022 sebesar 119,6, meningkat dibandingkan 118,3 pada bulan sebelumnya.Bank Indonesia menilai menguatnya optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Ini tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) Januari 2022 yang meningkat ke 100,9 dan berada pada level optimistis dari bulan sebelumnya yang sebesar 99,9.Sejalan dengan hal tersebut, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan juga membaik sebagaimana tercermin pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 138,3. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan 136,8 pada bulan sebelumnya.Pada Januari 2022, IKK meningkat pada sebagian besar kategori tingkat pengeluaran responden, terutama responden dengan pengeluaran Rp3,1 juta sampai Rp4 juta per bulan. Dari sisi usia, kenaikan IKK juga terjadi pada mayoritas kelompok usia."Ditinjau secara spasial, keyakinan konsumen Januari 2022 terpantau meningkat di 13 kota yang menjadi cakupan survei, dengan kenaikan tertinggi terjadi di Kota Banten (22,3 poin), Pontianak (16,2 poin), dan Makassar (13,9 poin)," tutup BI.