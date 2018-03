Siklus Krisis 10 Tahunan tak Mengkhawatirkan Tahun Ini

Institute for Fevelopment of Economics and Finance (Indef) menyebut krisis 10 tahunan yang terjadi sejak 1998 dan 2008 tidak terlalu mengkhawatirkan pada tahun ini. Berbagai indikator di sektor keuangan Indonesia dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan saat terjadi krisis pada 10 atau 20 tahun lalu.Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan kinerja sektor keuangan khususnya perbankan pada 2018 ini relatif membaik. Meski masih dibayangi rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang tinggi, namun perbankan masih bisa mengendalikannya."Indikator kinerja sektor keuangan terutama perbankan relatif sehat. Walaupun NPL naik, tapi overall tingkat kesehatan sektor perbankan relatif sehat. Jadi besar kemungkinan apa potensi krisis di 2018 kita hampir yakin relatif tidak mengkhawatirkan," kata dia di Kantor Indef, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Maret 2018.Dirinya menambahkan, krisis yang terjadi pada 1998 dan 2008 memang banyak dipengaruhi sektor keuangan di negara lain. Pada saat negara lain mengalami guncangan dan fundamental ekonomi Indonesia tidak siap mengantisipasinya maka dampak krisis tidak bisa dibendung lagi."Kalau dilihat dari krisis yang kita alami, mungkin lebih banyak dari sektor keuangan. Dan kalau kita review dan bandingkan sumber krisis di 1998, 2008 ini kan transmisinya terlalu kuat ke ekonomi kita karena fundamental keuangan kita rapuh," jelas dia.Namun pemerintah diminta tetap waspada karena krisis Yunani pada 2011 lalu disebabkan oleh kegagalan pemerintahnya mengelola fiskal dengan baik. Salah satu indikator pengelolaan fiskal adalah bagaimana pemerintah bisa mengelola utang luar negeri secara baik."Artinya kita tidak ingin membuat ini menjadi kekhawatiran apalagi di tahun politik, tapi kita harus aware bahwa persoalan utang luar negeri kita ini dinyatakan aman atau tidak aman, tidak hanya sekadar rasio utang terhadap GDP-nya saja," pungkasnya,(SAW)