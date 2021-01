Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2020 Meleset dari Target

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sejumlah realisasi dari asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun lalu banyak yang meleset dari target. Hal ini tak lepas dari tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia.Pertama, pertumbuhan ekonomi menjadi yang paling parah tertekan akibat pademi covid-19. Dari perkiraan sebelumnya bisa tumbuh 5,3 persen saat ini pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami kontraksi hingga minus 2,2 persen"Pertumbuhan ekonomi yang tadinya kita desain 5,3 persen akan mengalami kontraksi antara minus 1,7 persen sampai dengan minus 2,2 persen," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu, 6 Januari 2020.Untuk inflasi, realisasinya justru lebih rendah dibandingkan target. Inflasi sepanjang 2020 adalah sebesar 1,68 persen atau jauh di bawah target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 3,1 persen.Ia menambahkan nilai tukar rupiah berada di level Rp14.577 per USD atau sedikit di atas target Rp14.400 per USD. Sementara tingkat suku bunga SPN tiga bulan adalah 3,19 persen atau di bawah target 5,4 persen.Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada USD40 per barel atau di bawah target yaitu USD63 per barel. Tak hanya harganya, penurunan juga terjadi untuk realisasi dari lifting minyak maupun lifting gas yang sama-sama lebih rendah dari target."Lifting minyak kita di bawah yang ditargetkan awal 755 ribu barel per hari, realisasinya hanya 705 ribu barel per hari, dan untuk lifting gas dari 1.191 ribu barel setara minyak per hari menjadi 983 ribu barel setara minyak per hari," pungkasnya.(SAW)