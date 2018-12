Penaikan Suku Bunga The Fed Tidak Mengejutkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak masalah dengan penaikan suku bunga acuan oleh Federal Reserve (the Fed). Pasalnya pelaku pasar sudah lebih dulu memprediksi penaikan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin (bps) pada bulan ini.Sebelumnya, bank sentral menaikkan kisaran target suku bunganya menjadi 2,25 hingga 2,5 persen. Penaikan suku bunga Fed ini telah diprediksi sebagai yang keempat kalinya tahun ini dan kesembilan sejak the Fed mulai melakukan normalisasi suku bunga di Desember 2015."Baik-baik saja kan. Artinya begini, itu kan sudah diprediksi dari kapan-kapan, bahwa pasar itu enggak ada yang mengagetkan, dia enggak bertindak kaget," kata Darmin, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Desember 2018.Dirinya menyebut reaksi pasar terhadap penaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS) tidak akan berlebihan. Meskipun pada penutupan perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah mengalami penurunan karena Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga."Jadi orang tahu itu akan terjadi, ya sudah terjadi saja. Jangan dikira (berdampak besar), kecuali tahu-tahu di luar dugaan itu baru reaksinya agak besar. Itu bahasanya sudah di price in sama pasar," jelas dia.Darmin menambahkan penaikan suku bunga oleh the Fed tidak akan berdampak signifikan terhadap pergerakan mata uang rupiah ke depan. Apalagi selama beberapa hari terakhir rupiah mengalami penguatan, meskipun masih sangat terbatas."Dalam beberapa hari ini situasinya (rupiah) tidak melemah, malah menguat sedikit. Jadi sudah jangan menduga-duga setiap kali naik pasti goyang, lemah. Kalau orang sudah menduga dari jauh-jauh hari mereka itu sudah prepare semua hitungannya," pungkasnya.(ABD)