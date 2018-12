BI: Pekan Ketiga Desember Tercatat Inflasi 0,4%

: Bank Indonesia (BI) mencatat perkembangan harga pada pekan ketiga Desember 2018 terjadi inflasi sebesar 0,4 persen secara bulan ke bulan alias month to month (mtm). Hal ini terungkap berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan bank sentral.Kata Gubernur BI Perry Warjiyo, inflasi secara year on year (yoy) sebesar 3,01 persen. Secara keseluruhan, perkembangan harga yang terjadi hingga pekan ketiga Desember 2018 rendah dan terkendali."Wajar kalau beberapa harga pangan naik karena menjelang akhir tahun," ujar Perry di kompleks perkantoran BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Desember 2018.Perry memastikan capaian perkembangan harga hingga pekan ketiga Desember 2018 mengonfirmasi perkiraan BI bahwa inflasi hingga akhir tahun di bawah 3,2 persen yoy."Secara keseluruhan ini mengonfirmasi bahwa inflasi akhir tahun ini kami perkirakan di bawah 3,2 pesen seperti perkiraan kami sebelumnya," ungkapnya.BI sebelumnya mencatat perkembangan harga hingga pekan pertama Desember 2018 terjadi inflasi 0,3 persen mtm. Berdasarkan survei, beberapa harga pangan seperti telur ayam ras naik 8,5 persen, bawang merah juga naik 6,6 persen, wortel naik 11,6 persen, dan harga kacang panjang naik sebanyak 7,1 persen.Sementara penghambat laju inflasi di pekan pertama Desember 2018 adalah ikan kembung dan ikan basah. Ikan kembung turun harga sebanyak 0,54 persen, sedangkan harga ikan basah turun sebesar 0,32 persen.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan harga pada November 2018 mengalami inflasi 0,27 persen mtm. Raihan tersebut membuat inflasi tahun kalender atau year to date (ytd) sebesar 2,50 persen. Sementara inflasi secara yoy tercatat sebesar 3,23 persen.Meski mengalami kenaikan pada beberapa harga, namun Kepala BPS Suhariyanto menyimpulkan bahwa perkembangan harga secara nasional pada November 2018 masih terkendali. Sebab, inflasi di November 2018 masih jauh di bawah target maksimal pemerintah di level 3,5 persen.(AHL)