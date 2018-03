Dampak Perang Dagang Bisa Merembet ke Pasar Keuangan

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyatakan secara resmi perihal perang dagang dengan Tiongkok dapat berdampak pada pasar keuangan.Ahli Perdagangan Internasional dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai perang dagang tersebut akan memicu risiko negatif pada pasar obligasi dan saham AS."Kenapa? Karena ada ancaman dari Tiongkok untuk mengevaluasi kepemilikan terhadap surat utang ke AS," kata Fithra dalam forum diskusi Perspektif Indonesia, Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.Fithra menjelaskan, apabila nantinya Tiongkok benar mengevaluasi kepemilikan surat utangnya, maka besar kemungkinan akan menimbulkan guncangan di pasar obligasi. Bukan hanya itu, kata dia, hal ini dapat meningkatkan prospek suku bunga di pasar keuangan internasional.Jika suku bunga meningkat, maka biaya produksi pastinya akan lebih tinggi. "Secara fundamental, mempengaruhi kondisi perusahaan yang ter-posting di IHSG. Sehingga akan ada potensi penurunan yang cukup tajam kalau berlarut-larut," imbuh dia.Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menandatangani surat eksekutif yang akan memberlakukan tarif pembalasan hingga USD60 miliar dalam impor Tiongkok.AS bakal memproteksi produk-produk tertentu di sektor teknologi di mana Tiongkok memiliki keunggulan atas AS. Langkah-langkah baru tersebut dirancang untuk menghukum Tiongkok atas praktik perdagangan yang menurut administrasi Trump melibatkan pencurian kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan Amerika.(SCI)