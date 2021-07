Indonesia Disebut Bersiap Menuju Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT BNP Paribas Asset Management (PT BNP Paribas AM) mengungkapkan Indonesia tengah mulai menuju ke arah pemulihan pertumbuhan. Hal itu terlepas dari berbagai tantangan yang sedang berlangsung, mulai dari PPKM Darurat yang diterapkan guna memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 , hingga risiko inflasi.Di saat pemerintah tengah berupaya untuk mempertahankan aspek fundamental yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, muncul sektor-sektor baru yang tergolong non-tradisional dan bahkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi."Terkendalinya kasus covid-19 di Indonesia merupakan kunci untuk akselerasi pemulihan ekonomi dan kembalinya aliran dana asing ke pasar," kata Direktur & Head of Fixed Income BNP Paribas AM Djumala Sutedja, menanggapi kesiapan pelaku pasar untuk menyambut era yang baru di masa kritis, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Juli 2021.Sedangkan terkait pasar obligasi, Djumala menerangkan, saat ini investor perlu memerhatikan arah dan perubahan kebijakan moneter di AS yang pengaruhnya cukup besar terhadap pergerakan imbal hasill obligasi IndoBeXG belakangan ini. Adapun arah kebijakan moneter di AS merupakan risiko yang cukup besar bagi pemulihan ekonomi dan pasar obligasi Indonesia."Pembalikan kebijakan di AS yang lebih cepat dapat menghambat proses pemulihan dan tingkat suku bunga domestik juga berisiko naik," tuturnya.Sementara itu, berbicara kelas aset saham di semester kedua, Djumala percaya bahwa pemulihan secara fundamental masih on track, meskipun saat ini para asset managers dan investor domestik sedang dalam masa rebalancing. Hal ini yang kemudian memicu pergeseran sentimen pasar dari big caps ke small caps.Menurutnya rebalancing portofolio oleh investor ini dilakukan dalam rangka persiapan perubahan kebijakan pada IHSG yang akan menggunakan metode perhitungan free float adjustment serta menyambut IPO beberapa perusahan tech giant.Setelah proses tersebut dilakukan, Djumala memperkirakan, data fundamental akan kembali mendorong sentimen positif di pasar, terutama bagi saham big caps. Untuk menangkap peluang investasi yang relevan dengan kondisi saat ini, BNP Paribas AM menyiapkan solusi investasi baik bagi nasabah institusi maupun ritel."Teknologi merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek yang menarik, terutama dengan kabar beberapa perusahaan giant tech yang siap untuk IPO. Untuk itu, kami sedang menyiapkan solusi yang memudahkan investor mengakses ke sektor-sektor yang akan menjadi tulang punggung tatanan dunia baru tersebut," tutup Djumala.(ABD)