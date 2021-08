Sri Mulyani Antisipasi Dampak Kebijakan The Fed ke Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed terhadap Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan pengurangan stimulus (tapering off) oleh The Fed yang bisa berdampak terhadap gerak nilai tukar rupiah.Ia menyebut, saat ini pemulihan ekonomi AS yang cepat juga menyebabkan inflasi yang cukup tinggi dan perlu diwaspadai. Terlebih pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell yang mengisyaratkan kemungkinan tapering akan dilakukan pada akhir 2021 ini."Ini semua faktor yang akan sangat menentukan pergerakan suku bunga internasional dan yield yang berdenominasi dolar AS. Dari sisi dua faktor AS ini kita perlu antisipasi pergerakan terhadap rupiah," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin, 30 Agustus 2021.Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan, depresiasi nilai tukar rupiah saat ini masih dalam kondisi aman. Pasalnya secara year to date (ytd), nilai tukar terhadap dolar AS hanya terdepresiasi sebesar 2,3 persen atau lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya.Di sisi lain, ia menambahkan, persepsi investor terhadap Indonesia juga membaik terlihat dari CDS yang mendekati level awal tahun 67,8 sehingga akan memengaruhi gerak rupiah. Selain itu, yield Surat Berharga Negara (SBN) juga tidak meningkat, sehingga menjadi sinyal baik dari investor."Persepsi risiko translation dalam bentuk yield SBN, yakni US dollar dari UST dengan UST dari surat utang negara kita, yield mengalami penurunan atau spread-nya kita ke UST mengalami penurunan cukup tajam. Artinya Indonesia dianggap presepsi cukup baik dan potensi ekonomi juga bagus," jelas dia.(DEV)