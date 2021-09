Kenaikan Batas Bawah Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 Dinilai Terlalu Optimistis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati perubahan batas bawah target pertumbuhan ekonomi dari lima persen menjadi 5,2 persen dengan Komisi XI DPR. Kenaikan target pertumbuhan ekonomi ini dinilai terlalu optimistis."Asumsinya masih over optimis padahal situasi ekonomi masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi di 2022," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Medcom.id di Jakarta, Rabu, 1 September 2021.Bhima menjelaskan ada banyak ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Misalnya saja rencana bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed yang akan melakukan normalisasi kebijakan moneternya."Mulai dari efek normalisasi kebijakan moneter AS atau tapering off, gejolak geopolitik di timur tengah, berlanjutnya perang dagang, hingga fluktuasi harga komoditas terutama minyak mentah pemerintah perlu antisipasi," ungkapnya.Selain itu, pemerintah juga perlu mewaspadai adanya dampak kenaikan inflasi. Menurutnya, imported inflation bisa membuat daya beli kelas menengah bawah belum akan pulih, karena naiknya harga barang tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan.Ia menambahkan dampak pandemi covid-19 juga diperkirakan masih terjadi tahun depan. Dengan begitu, Bhima meminta pemerintah jangan membuat asumsi target terlalu tinggi yang pada akhirnya justru berimbas kepada pemangkasan anggaran."Jangan sampai asumsi pertumbuhan yang tinggi membuat justifikasi pemangkasan anggaran penanganan pandemi dan perlindungan sosial. Kebijakan anggaran tidak boleh sampai mengarah pada penghematan," pungkas dia.(SAW)