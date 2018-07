BI Ungkap Penyebab Rupiah Sempat Sentuh Rp14.530/USD

Bank Indonesia (BI) menyebut melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang kemarin menyentuh level Rp14.530 per USD disebabkan oleh gejolak ekonomi dunia. Adapun BI terus melakukan pemantauan dan upaya intervensi agar nilai tukar rupiah tidak melemah lebih dalam.Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan Bank Indonesia terus berkonsentrasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menilai ekonomi Indonesia dalam kondisi yang baik. Namun, dirinya tidak menampik, gejolak ekonomi global tengah terjadi dan menekan gerak nilai tukar rupiah."Yang jelas bahwa kita konsentrasi pada stabilitas nilai tukar. Itu kita fokus dan kita ada di pasar. Keadaan kita (sebenarnya) sehat cuma ada angin dari luar (faktor ekonomi global)," kata Rosmaya, ditemui di Kaya Kreatif Indonesia, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu, 21 Juli 2018.Lebih lanjut, ia mengatakan, dibandingkan dengan negara berkembang lainnya maka Indonesia terbilang negara yang hebat dan kuat. Pasalnya, perekonomian Indonesia tidak goyang signifikan ketika ada perubahan-perubahan kondisi global."Kita termasuk negara yang hebat. Kenapa? Karena daya tahan kita terhadap angin dari luar itu, kalau kita bandingkan dengan negara berkembang yang lain (tidak sekuat kita)," jelas dia.Adapun menurut Blomberg, Jumat, 20 Juli 2018, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp14.530 per USD. Namun saat penutupan perdagangan sore, pelemahan rupiah mulai mereda menjadi Rp14.495 per USD.(ABD)